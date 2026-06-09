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Новите правила на Мондиал 2026 ще облагодетелстват най-вече реферите

09 Юни 2026

Новите правила във футбола, които ще бъдат въведени по време на Мондиал 2026, ще облагодетелстват най-вече реферите. А има и риск футболистите да не се адаптират толкова бързо.

Освен това за първи път политиката навлиза толкова дълбоко по време на световно първенство и това ще ни постави в безпрецедентна ситуация. Такова мнение изрази в предаването "(О)позиция" популярният телевизионен коментатор Борислав Борисов в навечерието на започващия в четвъртък турнир, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

"Това първенство е сблъсък на две философии - едната е американската, в която печалбите и финансовият успех са нещо много важно, а другата е на ФИФА, която от позицията на силата влиза в някоя държава домакин и казва: "На нас ни е необходимо това и това, взимаме стадионите, а вие оттам нататък се оправяйте." Този сблъсък може да бъде видян във всяко едно направление на това първенство. Много силно се надявам в хода на шампионата нещата да се уталожат", коментира Борисов.

Той се спря и върху политическите проблеми, които са в центъра на новините преди старта на Мондиал 2026: "Футболният отбор на Иран е поставен в много тежко положение, защото той може да влезе на територията на Щатите за 24 часа. Само този, който не е играл футбол, не знае какво е да пътуваш със самолет дори два часа в деня на мача. Това означава, че физически не си способен. Да не говорим, че след това веднага трябва да излетиш обратно. Последният мач на Иран е в Сиатъл, а те трябва да стигнат там от Мексико... Политиката за зла беда ще е голяма част от това световно първенство. Единственото спасение проблемите да изчезнат е евентуално, когато Иран и Узбекистан отпаднат."

 

Още в предаването:

- ще имат ли сили Лионел Меси и Кристиано Роналдо за последно силно представяне;

- защо Аржентина най-вероятно няма да успее да защити световната си титла; 

- как новият формат с 48 отбора обещава сблъсъци на големите фаворити на 1/4-финалите; 

- промяната на Бразилия при Карло Анчелоти  и какво да очакваме от енигмата Англия; 

- докъде ще стигнат домакините на Мондиал 2026.

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Ключови думи:

Борислав Борисов, (О)позиция, Мондиал 2026

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