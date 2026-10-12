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Футбол БГ

Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент

Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент
11 Окт. 2026 Обновена
ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
11 Окт. 2026 Обновена
"Ботев" (Пд) победи в памет на убития си собственик

"Ботев" (Пд) победи в памет на убития си собственик
10 Окт. 2026
Трансферите в Първа лига - сезон 2026/27

Трансферите в Първа лига - сезон 2026/27
10 Окт. 2026 Обновена
Веласкес: Искам да остана много дълго в "Левски"

Веласкес: Искам да остана много дълго в "Левски"
09 Окт. 2026
Българин попадна сред най-активните млади защитници в света

Българин попадна сред най-активните млади защитници в света
08 Окт. 2026
Есенният срам смъкна България с 5 места в света

Есенният срам смъкна България с 5 места в света
07 Окт. 2026 Обновена
Националите изненадаха всички с победа в Люксембург

Националите изненадаха всички с победа в Люксембург
07 Окт. 2026 Обновена
УЕФА наказа сурово АЕК заради "Левски"

УЕФА наказа сурово АЕК заради "Левски"
05 Окт. 2026
Треньорът на националите все още вярва, че можем да победим утре

Треньорът на националите все още вярва, че можем да победим утре
05 Окт. 2026
Новият треньор на ЦСКА обеща изненади за конкурентите

Новият треньор на ЦСКА обеща изненади за конкурентите
05 Окт. 2026
БФС ще търси нискобюджетен нов селекционер

БФС ще търси нискобюджетен нов селекционер
04 Окт. 2026
Сривът на националите продължи с историческа загуба в Исландия

Сривът на националите продължи с историческа загуба в Исландия
03 Окт. 2026 Обновена
"Левски" вече е начисто с НАП

"Левски" вече е начисто с НАП
02 Окт. 2026
Липсата на време е големият минус за и.д. селекционер преди дебюта

Липсата на време е големият минус за и.д. селекционер преди дебюта
02 Окт. 2026
Нападател бе върнат в националния тим след 4 години пауза

Нападател бе върнат в националния тим след 4 години пауза
01 Окт. 2026
Младежкият ни отбор ще пропусне 19-о поредно европейско първенство

Младежкият ни отбор ще пропусне 19-о поредно европейско първенство
30 Септ. 2026 Обновена
Треньор с 20 мача в Първа лига ще води временно националите

Треньор с 20 мача в Първа лига ще води временно националите
30 Септ. 2026 Обновена
"Левски" е №8 в света по контрол на играта и противниците

"Левски" е №8 в света по контрол на играта и противниците
30 Септ. 2026
Националният селекционер напусна след кръглата нула срещу Естония

Националният селекционер напусна след кръглата нула срещу Естония
29 Септ. 2026
ЦСКА подписа договор с Гиздол само за 9 месеца

ЦСКА подписа договор с Гиздол само за 9 месеца
29 Септ. 2026
Националният селекционер бил жертва на постоянен негативизъм

Националният селекционер бил жертва на постоянен негативизъм
28 Септ. 2026
Треньор с голям опит в Бундеслигата поема ЦСКА

Треньор с голям опит в Бундеслигата поема ЦСКА
28 Септ. 2026
И Люксембург вече не е по силите на националите ни - 1:2

И Люксембург вече не е по силите на националите ни - 1:2
26 Септ. 2026 Обновена
България победи Португалия на футбол

България победи Португалия на футбол
25 Септ. 2026
Георги Иванов постави цел пред националите - Лига В

Георги Иванов постави цел пред националите - Лига В
25 Септ. 2026
Ключов халф отпадна за първите ни 4 мача в Лигата на нациите

Ключов халф отпадна за първите ни 4 мача в Лигата на нациите
24 Септ. 2026 Обновена
Сърбин е най-скъпият футболист в Първа лига

Сърбин е най-скъпият футболист в Първа лига
24 Септ. 2026
"Ботев" (Вр) получи трето наказание от ФИФА за един месец

"Ботев" (Вр) получи трето наказание от ФИФА за един месец
23 Септ. 2026
"Левски" и ЦСКА ще имат лек старт за Купата на България

"Левски" и ЦСКА ще имат лек старт за Купата на България
23 Септ. 2026
"Лудогорец" си върна успешен треньор

"Лудогорец" си върна успешен треньор
23 Септ. 2026 Обновена
Собственикът на "Локомотив" (Пд) се оттегля

Собственикът на "Локомотив" (Пд) се оттегля
22 Септ. 2026
ЦСКА даде втори шанс на изтърпелия наказание за допинг Георги Йомов

ЦСКА даде втори шанс на изтърпелия наказание за допинг Георги Йомов
21 Септ. 2026 Обновена
ЦСКА пропусна в Пловдив да оглави Първа лига

ЦСКА пропусна в Пловдив да оглави Първа лига
20 Септ. 2026 Обновена
ПЪРВА ЛИГА, Х КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

ПЪРВА ЛИГА, Х КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
20 Септ. 2026 Обновена
Футболист на "Милан" бе повикан в младежкия ни национален отбор

Футболист на "Милан" бе повикан в младежкия ни национален отбор
20 Септ. 2026
Нападател на "Рейнджърс" отказа да играе за България

Нападател на "Рейнджърс" отказа да играе за България
19 Септ. 2026
Стадионът на "Локомотив" (Пд) вече ще носи името на Христо Бонев

Стадионът на "Локомотив" (Пд) вече ще носи името на Христо Бонев
18 Септ. 2026
Три изненади има в състава на националите за старта на Лигата на нациите

Три изненади има в състава на националите за старта на Лигата на нациите
18 Септ. 2026 Обновена
"Левски" започна със загуба в Лига Европа

"Левски" започна със загуба в Лига Европа
17 Септ. 2026 Обновена
ЦСКА се доближи плътно зад "Левски"

ЦСКА се доближи плътно зад "Левски"
16 Септ. 2026
ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)

ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)
16 Септ. 2026
Опашарят в Първа лига освободи треньора си и върна предишния

Опашарят в Първа лига освободи треньора си и върна предишния
16 Септ. 2026 Обновена
БФС посочи вратаря на "Ботев" (Пд) като провокатор в дербито

БФС посочи вратаря на "Ботев" (Пд) като провокатор в дербито
16 Септ. 2026
Веласкес: "Залцбург" се чувства добре в рокендрола

Веласкес: "Залцбург" се чувства добре в рокендрола
16 Септ. 2026
Елитен наш рефер обяви внезапно край на кариерата си

Елитен наш рефер обяви внезапно край на кариерата си
16 Септ. 2026
Клауза за 1 млн. евро остави "Лудогорец" без треньор

Клауза за 1 млн. евро остави "Лудогорец" без треньор
15 Септ. 2026 Обновена
Двата ЦСКА влизат в челен сблъсък за Купата на елита

Двата ЦСКА влизат в челен сблъсък за Купата на елита
15 Септ. 2026
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