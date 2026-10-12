Медия без
политическа реклама
СИГНАЛ
РЕКЛАМА
Анонимен
ВХОД
Видео
(О)ПОЗИЦИЯ
Видео на деня
Досие
Наблюдател
България
Войната
Икономика
Чужбина
Култура
Спорт
Футбол БГ
Футбол свят
Тенис
Моторни спортове
Бойни спортове
Други спортове
ТВ Спорт
МОНДИАЛ 2026
Милано Кортина 2026
Просвета
После
ЛЮБОПИТНО
ЗДРАВЕ
АВТОМОБИЛИ
КИНОПРЕМИЕРА
КОНСУЛТ
МЕДИИ
СПРАВОЧНИК
ПОЛЕЗНО
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
ИМОТИ
Футбол БГ
Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент
11 Окт. 2026
Обновена
ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
11 Окт. 2026
Обновена
"Ботев" (Пд) победи в памет на убития си собственик
10 Окт. 2026
Трансферите в Първа лига - сезон 2026/27
10 Окт. 2026
Обновена
Веласкес: Искам да остана много дълго в "Левски"
09 Окт. 2026
Българин попадна сред най-активните млади защитници в света
08 Окт. 2026
Есенният срам смъкна България с 5 места в света
07 Окт. 2026
Обновена
Националите изненадаха всички с победа в Люксембург
07 Окт. 2026
Обновена
УЕФА наказа сурово АЕК заради "Левски"
05 Окт. 2026
Треньорът на националите все още вярва, че можем да победим утре
05 Окт. 2026
Новият треньор на ЦСКА обеща изненади за конкурентите
05 Окт. 2026
БФС ще търси нискобюджетен нов селекционер
04 Окт. 2026
Сривът на националите продължи с историческа загуба в Исландия
03 Окт. 2026
Обновена
"Левски" вече е начисто с НАП
02 Окт. 2026
Липсата на време е големият минус за и.д. селекционер преди дебюта
02 Окт. 2026
Нападател бе върнат в националния тим след 4 години пауза
01 Окт. 2026
Младежкият ни отбор ще пропусне 19-о поредно европейско първенство
30 Септ. 2026
Обновена
Треньор с 20 мача в Първа лига ще води временно националите
30 Септ. 2026
Обновена
"Левски" е №8 в света по контрол на играта и противниците
30 Септ. 2026
Националният селекционер напусна след кръглата нула срещу Естония
29 Септ. 2026
ЦСКА подписа договор с Гиздол само за 9 месеца
29 Септ. 2026
Националният селекционер бил жертва на постоянен негативизъм
28 Септ. 2026
Треньор с голям опит в Бундеслигата поема ЦСКА
28 Септ. 2026
И Люксембург вече не е по силите на националите ни - 1:2
26 Септ. 2026
Обновена
България победи Португалия на футбол
25 Септ. 2026
Георги Иванов постави цел пред националите - Лига В
25 Септ. 2026
Ключов халф отпадна за първите ни 4 мача в Лигата на нациите
24 Септ. 2026
Обновена
Сърбин е най-скъпият футболист в Първа лига
24 Септ. 2026
"Ботев" (Вр) получи трето наказание от ФИФА за един месец
23 Септ. 2026
"Левски" и ЦСКА ще имат лек старт за Купата на България
23 Септ. 2026
"Лудогорец" си върна успешен треньор
23 Септ. 2026
Обновена
Собственикът на "Локомотив" (Пд) се оттегля
22 Септ. 2026
ЦСКА даде втори шанс на изтърпелия наказание за допинг Георги Йомов
21 Септ. 2026
Обновена
ЦСКА пропусна в Пловдив да оглави Първа лига
20 Септ. 2026
Обновена
ПЪРВА ЛИГА, Х КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
20 Септ. 2026
Обновена
Футболист на "Милан" бе повикан в младежкия ни национален отбор
20 Септ. 2026
Нападател на "Рейнджърс" отказа да играе за България
19 Септ. 2026
Стадионът на "Локомотив" (Пд) вече ще носи името на Христо Бонев
18 Септ. 2026
Три изненади има в състава на националите за старта на Лигата на нациите
18 Септ. 2026
Обновена
"Левски" започна със загуба в Лига Европа
17 Септ. 2026
Обновена
ЦСКА се доближи плътно зад "Левски"
16 Септ. 2026
ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)
16 Септ. 2026
Опашарят в Първа лига освободи треньора си и върна предишния
16 Септ. 2026
Обновена
БФС посочи вратаря на "Ботев" (Пд) като провокатор в дербито
16 Септ. 2026
Веласкес: "Залцбург" се чувства добре в рокендрола
16 Септ. 2026
Елитен наш рефер обяви внезапно край на кариерата си
16 Септ. 2026
Клауза за 1 млн. евро остави "Лудогорец" без треньор
15 Септ. 2026
Обновена
Двата ЦСКА влизат в челен сблъсък за Купата на елита
15 Септ. 2026
"Лудогорец" вече е само на 2 точки от върха
14 Септ. 2026
ПЪРВА ЛИГА, IХ КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
14 Септ. 2026
Обновена
Бивш директор в "Арсенал" влезе в управата на "Левски"
14 Септ. 2026
Обновена
"Ботев" реши до почивката дербито на Пловдив
13 Септ. 2026
Обновена
"Левски" не успя да победи и 10-ия в класирането
13 Септ. 2026
Обновена
ЦСКА излезе на второ място след обрат
12 Септ. 2026
Треньорът на "Левски" мисли за Враца, а не за телепортация
12 Септ. 2026
ЦСКА обвини БФС в преднамереност
11 Септ. 2026
ТУШ
Разгледай всички
ПОСЛЕ
Разгледай всички
Бунтът на средната възраст
Видео
Разгледай всички
Мишкуването на управляващите е жалка картинка
НАЙ-ЧЕТЕНИ
днес
седмица
месец
10191
Енергийното примирие на Тръмп се отнасяло само за рафинериите
12 Окт. 2026
7833
Ченгетата от ДС ще осъдят държавата след закриването на комисията по досиетата
12 Окт. 2026
4522
Как да (не) станем продавач с висше
12 Окт. 2026
2896
Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им
12 Окт. 2026
1718
Дъжд и студ нахлуват в България
12 Окт. 2026
40318
Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
36514
Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
35524
Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
33359
Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
32383
Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал
06 Окт. 2026
98047
Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
95295
Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
49605
САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
47419
МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
40910
Йотова се разграничи от себе си заради декларация срещу Русия
25 Септ. 2026
АВТОРИ
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
ТВ Спорт
Разгледай всички
Спортът по телевизията - 12 октомври
Днес, 06:06
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
11 Окт. 2026
Справочник
Разгледай всички
Хороскоп за сряда
Днес, 09:00