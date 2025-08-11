Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!

Държавният глава влезе в режим на непрекъснат популизъм

Днес, 17:15
Какво ли остава да чуем от държавния глава още година и половина?
FB/Румен Радев
Какво ли остава да чуем от държавния глава още година и половина?

Знаете ли кой е "най-големият грабеж от 90-те години насам" в България? Фалитът на КТБ? Затриването на "Булгартабак"? Приватизацията на БМФ? Сенчестата икономика? Държавните помощи за олигархични бизнеси? Излетите милиарди от хазната в умишлено зле управлявани активи? Нищо подобно. Ако питате Румен Радев, главата на държавата, най-големият грабеж са 4400-те имота, които правителството опитва да продаде в момента - същите, голяма част от които бяха пускани на търгове в предишни години, но си оставаха все така държавни, защото са супер зле и безинтересни, та не се явяваха купувачи (такава е истината за повечето от тях, въпреки медийното оплакване). Естествено, ограбване не е и договорът с "Боташ", по който България губи милиони на ден, но пък е подписан от кабинет, назначен от Радев.

А знаете ли какво се случва по улиците в момента на България? Вие се разхождате на тях, отивате на работа или просто дремете на пейка? Скука, тоест. Ами по площадите? Седнали сте в кафене или ядете дюнер в някой ъгъл? Нищо подобно! Вие не знаете, но край вас са тълпи, истерия, революция. "Площадите са пълни". "Обществото е разделено". Няма нужда да търкате очи,

 

недоумявайки къде е тоя бунт

 

Всичко това е в главата само на президента Радев и не ви остава нищо, освен да му повярвате.

Но това не е всичко. В този живот на ръба, насред революция и разграбване, се случва още един апокалипсис. Вие все така си пиете бирата във Варна или на Халкидики, не подозирате ужаса, но кой ви е виновен? Апокалипсисът е, че "хазната е празна". Фалит!? Още ли не ви е дострахувало? Ами време е да се пострахувате, защото "в идните години българите ще плащаме" (за теглени от кабинета заеми). А и "ще обеднеят всички българи" (след продажбата на 4400-те имота). 

Факт е, че през юли имаше протести. Те бяха по различни причини, от различни като тип граждани, различни по численост. Бяха нещо обичайно за страната, за всяка демократична държава (както е и нормално през август да няма). Но кой точно протест одобрява Радев в това многообразие? "Подкрепям всеки справедлив протест в България", казва той.

Разбира се, най-присърце му бяха протестите срещу еврото. "Учудвам се защо властимащите не слязат долу на улицата да празнуват присъединяването към Еврозоната с българите", ироничен бе той спрямо управляващото мнозинство. Но странно! И самият Радев

 

не слезе на улицата - да подкрепи протестиращите,

 

макар да им даде тласък с искането за референдум.

Всеизвестно е, че президентът е голям борец срещу скока на цените. Обвързва го с въвеждането на еврото. Но пропуска, че цените скачат трайно пета година. Началото не бе някой етап около еврото, а пандемията. Но той проспа периода, както проспа и навреме да иска допитване срещу еврото, ако му е важна пряката демокрация (питайте хората в Обзор или Стефан Стамболово важна ли му е).

Когато един политик сее страх, подкрепя "всичко справедливо", но пък някои справедливости са му по-важни от други, когато

 

преувеличава проблемите като евтин новинар,

 

говори с мирогледа на баба от село, и сърфира спрямо общественото мнение по линията на най-малкото съпротивление, то той е популист. Могат да бъдат дадени още примери освен гореизброените, затова следва да се обобщи, че поведението на президента през последните месеци е крайно популистко. Нека няма объркване: да твърдиш, че Украйна няма как да спечели войната срещу Русия не е популизъм (може да не я спечели, може и да я спечели...); не е популизъм и да вдигнеш юмрук срещу "завладяната държава", сам излизайки на площада. Да твърдиш обаче, че продажбата на 4400 изоставени имота е грабежът на века, си е див популизъм (неистина, целяща да погали сиромахомилското ухо на българина); популизъм е и да си срещу въвеждането на еврото, пък да не участваш на протестите. 

Около 9 май "Сега" коментира, че топчето на евентуалната президентска партия гръмна твърде рано. Тогава Радев бе поискал референдума за еврото, което мнозина изтълкуваха като старт на кампанията му за собствен политически проект. Написахме всъщност, че ако има партия, то тя ще се появи около началото на 2027 г. - след изтичане на президентските правомощия. И че е много трудно, технически и технологично, над година и половина да се поддържа темпа на такава кампания. Днес близкият до президентството политолог Слави Василев прогнозира наистина, че за партия ще се изчака края на мандата. Може да заключим, че нарастващият енергичен президентски популизъм е

 

неистово опитване да се осъществи неосъществимото -

 

подгряване на месия през едни цели 18-20 месеца. В началото сме на цикъла, какво ли предстои?

Всичко това означава и че на сцената е един нов Радев - все по-близък до ,,'сички ще умрем", "да върнем българите в България", "кредити за студентите, "таван на цените", "родният домат - най-хубавият домат"... - познатият инструментариум на българския популизъм. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, партия на Радев, партия на Румен Радев, държавни имоти, евро, популизъм

Още новини по темата

Кортежът на президента Радев блокира Варна
11 Авг. 2025

Планът за приватизация на 4400 държавни имота скара президента и МС

10 Авг. 2025

Сделка от скандалния списък с държавни имоти се оказа полезна
09 Авг. 2025

Кабинетът направи обратен завой за продажбата на държавни имоти

06 Авг. 2025

МРРБ е спряло част от продажбите на държавни имоти

04 Авг. 2025

НС улесни продажбата на стотици обекти от забранителния списък
01 Авг. 2025

ДБ: Държавата продава апетитни имоти за "наши хора"
17 Юли 2025

КЗП: Установени са сериозни нарушения при превалутиране в аптеките
13 Юли 2025

Радев геройски защити неизгодния договор с "Боташ"
11 Юли 2025

Областни управители вече продават държавни имоти от списъка на МРРБ
07 Юли 2025

Стартира петиция срещу плана да се продаде парк и учебни сгради на СУ
07 Юли 2025

Митов се оплака от президента, че не назначава главен секретар на МВР
03 Юли 2025

Радев пак разкритикува сделката за F-16 и похвали МиГ-29
02 Юли 2025

От този месец НОИ ще показва пенсиите и в евро
02 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар