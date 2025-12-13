Поради засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети касите на БНБ ще работят извънредно с клиенти днес и на 20 декември - другата събота. Работното време ще е от 8:30 до 15:45 часа. На касите в централната сграда на банката на пл. „Княз Александър I” № 1 в София ще се извършва единствено продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица. Касите в Касов център на БНБ в м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 също ще продават стартови комплекти, но ще приемат и размяна на монети и банкноти в левове.
Касите на БНБ работят днес извънредно заради еврото
Днес и другата събота ще се продават стартови пакети с евромонети
Днес, 10:58
