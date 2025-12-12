ЕК: Еврото в България от 1 януари е необратимо

За Европейската комисия (ЕК) влизането на България в Еврозоната от 1 януари 2026 г. е необратимо. Това стана ясно от думи на говорителя Балаш Уйвари пред държавните медии БТА, БНТ и БНР. Темата бе повдигната в контекст на правителствените трусове в държавата, а и конкретно на внесеното часове по-рано в парламента предложение от "Възраждане" еврото да бъде отложено с година. "За разлика от всички други държави се очертава да влезем не само без редовен кабинет, но и без бюджет", бе коментирал Костадин Костадинов, определяйки ситуацията като "форсмажор".

"Ситуацията е много ясна. Имаше определен брой критерии, които трябваше да бъдат изпълнени и България ги изпълни. Всички важни критерии са изпълнени, всички съответни решения вече са взети. От това следва, че от 1 януари догодина България приема еврото" - всичко това каза Уйвари пред трите държавни медии в отговор дали има „техническа възможност“ валутата да не бъде въведена. Завеждащата пресслужбата на комисията Паула Пиньо също повтори, че всички решения остават валидни.