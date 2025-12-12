Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЕК: Еврото в България от 1 януари е необратимо

По-рано през деня "Възраждане" поиска отлагане с година

Днес, 15:56
Костадин Костадинов бе бързо порязан от Европейската комисия.
БГНЕС
Костадин Костадинов бе бързо порязан от Европейската комисия.

За Европейската комисия (ЕК) влизането на България в Еврозоната от 1 януари 2026 г. е необратимо. Това стана ясно от думи на говорителя Балаш Уйвари пред държавните медии БТА, БНТ и БНР. Темата бе повдигната в контекст на правителствените трусове в държавата, а и конкретно на внесеното часове по-рано в парламента предложение от "Възраждане" еврото да бъде отложено с година. "За разлика от всички други държави се очертава да влезем не само без редовен кабинет, но и без бюджет", бе коментирал Костадин Костадинов, определяйки ситуацията като "форсмажор".

"Ситуацията е много ясна. Имаше определен брой критерии, които трябваше да бъдат изпълнени и България ги изпълни. Всички важни критерии са изпълнени, всички съответни решения вече са взети. От това следва, че от 1 януари догодина България приема еврото" - всичко това каза Уйвари пред трите държавни медии в отговор дали има „техническа възможност“ валутата да не бъде въведена. Завеждащата пресслужбата на комисията Паула Пиньо също повтори, че всички решения остават валидни. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

евро, еврото, еврозона, Европейска комисия, Костадин Костадинов, Възраждане

Още новини по темата

ЕК финансира медиен проект за 50 000 евро в малки селища
12 Дек. 2025

Ресторанти и магазини готвят продажби само в кеш на Нова година
09 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

4 часа на Нова година онлайн банкирането ще има смущения
28 Ноем. 2025

Големият цирк е при националистите
21 Ноем. 2025

Насред планетарни триумфи „Възраждане“ остана без съветници в Пловдив
19 Ноем. 2025

Окончателно - 31 декември и 2 януари са почивни
19 Ноем. 2025

Банкоматите ще се заредят с евро в нощта на 1 януари
10 Ноем. 2025

Анкета за еврото разкри стряскаща неграмотност сред българите

01 Ноем. 2025

Надписаните преференции в Пазарджик доведоха и до оставка

22 Окт. 2025

Преводите в евро в еврозоната вече стават за секунди
09 Окт. 2025

31 декември и 2 януари ще са почивни заради еврото
09 Окт. 2025

74% от хората в ЕС се възприемат като европейски граждани
23 Септ. 2025

Съдът нареди на Костадин Костадинов да изтрие постове за Соломон Паси
22 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?