ЕК финансира медиен проект за 50 000 евро в малки селища

Европейската комисия (EК) отправи покана за представяне на проекти от България, Румъния, Гърция и Кипър, насочени към подобряване на медийната грамотност, съобщи БТА. Предложения се очакват до 6 февруари, като ЕК ще подкрепи по едно в държава на стойност 50 хиляди евро за срок от осем месеца.

Проектите трябва да свързват различни поколения по темата за медийната грамотност в селските райони и в градове с население под 50 000 души, се уточнява в съобщението на комисията. Всеки проект трябва да включва поне две от трите основни демографски групи – деца и млади хора на възраст под 25 години, възрастни (25 – 64 години) и възрастни хора (навършили 65 години) в съвместни дейности. Първата цел на тези проекти следва да бъде изграждане на доверие между поколенията, пояснява комисията.

Преодоляване на поляризацията между поколенията е сред целите на инициативата. Друга цел е участниците да получат насоки и възможности за повишаване на уменията, свързани с медийната грамотност, отбелязва ЕК. Очаква се проектите да бъдат развивани в библиотеки или читалища, в домове за полагане на грижи и в училища.