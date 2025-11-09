Медия без
Директорът на Би Би Си подаде оставка заради скандал с реч на Тръмп

09 Ноем. 2025
Тим Дейви ръководи BBC от 2012 г.
Генералният директор на Би Би Си Тим Дейви и ръководителката на новинарското подразделение BBC News Дебора Търнъс подават оставка на фона на скандал с редактирана реч на Доналд Тръмп в предаването BBC Panorama. Това съобщава британската корпорация.

Причината за оставките е монтаж на речта на Доналд Тръмп във Вашингтон на 6 януари 2021 г. след загубата на президентските избори от Джо Байдън. Тази реч е била показана в едночасовата програма „Trump: A Second Chance?“ („Тръмп: Втори шанс?“), излъчена по Би Би Си през 2024 г. В предаването част от речта е била изрязана и реплики са били слепени по такъв начин, че да създадат впечатление, че Тръмп призовава своите поддръжници към насилствено завземане на властта.

„Би Би Си не е перфектна и ние винаги трябва да бъдем открити, прозрачни и отговорни. Макар това да не е единствената причина, текущите дискусии около BBC News по разбираеми причини повлияха на моето решение. Като цяло Би Би Си работи добре, но бяха допуснати грешки и като генерален директор трябва да поема крайната отговорност“, пише Дейви в писмото си.

В действителност Тръмп е казал: „Ще отидем към Капитолия и ще окуражим нашите смели сенатори и конгресмени.“ В Panorama думите му били представени така: „Ще отидем към Капитолия... и аз ще дойда с вас. И ние ще се борим. Ще се борим с всички сили.“ Между тези два откъса в програмата Тръмп всъщност е говорил около 50 минути. Веднага след това в предаването били показани кадри с протестиращи, въпреки че на практика тези кадри са заснети преди речта на Тръмп.

Според изтекла служебна бележка на Би Би Си това „създаде впечатление, че привържениците на президента Тръмп са откликнали на неговия "призив за въоръжаване".

Дебора Търнъс
