bTV прекратява договора на Мария Цънцарова

Сутрешният блок на bTV започна в понеделник без водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Цънцарова беше отстранена в петък след предаването, а Йочев излязъл в предварително планиран коледен отпуск.

Днес по обяд главният изпълнителен директор на bTV Медия Груп Ралф Бартолайт разпространи имейл, в който съобщава, че "Медията няма да се поддаде на външен натиск и стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с Мария Цънцарова". Става ясно, че телевизията предприема тази стъпка, защото журналистката си е позволила тази сутрин да публикува във "Фейсбук", че е свалена от ефир.

Така Цънцарова отрече версията на телевизията, че преговарят с нея за бъдещи телевизионни проекти. "Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок", написа Цънцарова.

Солидарност

Цънцарова получи поздравления в социалните мрежи от много журналисти за смелостта. Лора Крумова от Нова тв написа, че "Мария се оказа най-смелата и се опълчи на огромна корпорация и на дълбоката държава".

В знак на солидарност журналистът от bTV Стоян Георгиев заяви, че напуска. "Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електрически инсталации и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електотехник. Това, в което вярвам е, почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепа си към Мария Цънцарова, защото тя има цялото ми уважение като проферсионалист и човек", написа той.

Изпълнителният директор Ралф Бартолайт описва в изявлението си какви нарушения е допуснала Цънцарова в работата си. На първо място е посочена чашата с надпис "Time to make real Change", която Мария слага на 10 декември на масата в студиото. Тогава вечерта се състоя най-големият протест срещу модела "Пеевски-Борисов". Според Бартолайт "появата в ефир с брандирана чаша с послание ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания". Цънцарова е обвинена, че проявява политически пристрастия. Освен това си позволявала в ефир да обвинява прекия си ръководител, че влияе на редакционното съдържание. И освен това удължила едно интервю с 15 минути, заради което не била излъчена емисията “Новини”. Въпреки тези "безпрецедентни нарушения", ръководството решило да проведе конструктивен диалог с нея и да й предложи разширяване на неделния формат "Защо" или дигитален подкаст, предназначен за по-млада аудитория. Днес в 13 часа Бартолайт имал насрочена среща с Цънцарова, но тя сутринта пуска текста във "Фейсбук".

“Изборът на Мария да не изчака директна, добросъвестна дискусия с нас считам за непрофесионално и в пълно нарушение на доверието. Считам решението ѝ да постъпи по друг начин за умишлено отхвърляне на диалога", заключава Бартолайт.

Още в петък вечерта пред телевизията се събраха много журналисти и граждани на демонстрация в защита на водещата и на свободата на словото. Петъчната демонстрация "Чашата преля" бе организирана от Асоциацията на европейските журналисти, която организира утре сутринта в 8 ч. нов протест пред бТВ.

"Асоциацията на европейските журналисти – България кани журналисти и граждани на протестно пиене на кафе пред редакцията на bTV - вторник, 23 декември, в 8:00 ч. Поводът е решението на ръководството на bTV, което твърди, че журналистката е нарушила редакционни принципи, включително с публична критика към прекия си ръководител. Напомняме, че Законът за радиото и телевизията изрично защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност. Събираме се, за да защитим свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, а не просто да приемат нареждания. Това е професионален, а не политически протест", съобщава асоцията във фейсбук профила си.

В петък вечер водещият на "Панорама" по БНТ Бойко Василев изказа подкрепа за Цънцарова. Че Йочев е в отпуск, съобщи тази сутрин водещият Росен Цветков, но не спомена изобщо Цънцарова. В 7:30 ч. бе пуснато нейно репортажно интервю със Соломон Паси на запис.

Тази сутрин един от гостите в предаването - Мартин Атанасов, представител на Gen Z и обявен за Будител на годината, изненада водещия Росен Цветков, като му направи малък коледен подарък. Анастасов отвори кутия и му подаде чаша с надпис "Time to make real Change". Водещият се сконфузи и заключи: "Промени трябва да има, разбира се".

Журналистката от "Капитал" Полина Паунова описа във "Фейсбук" парадоксална случка от bTV. Днес в сутрешния блок трябвало да се случи "коледно чудо" - фризьорка и гримьорка да преобразят една от чистачките на телевизията. Но в петък, след отстраняването на Цънцарова, фризьорката и гримьорката съобщили, че са солидарни с водещата и няма да участват в сутрешния блок. Настанал смут как да кажат на чистачката. Тя пък се обадила, че е солидарна с Мария и не желае да участва в коледното чудо.

"Това е хубава коледна история, всъщност. Намерили са се трима души, които със своите лични постъпки да подкрепят свободата на словото. Впрочем, тая история е и доста разобличаваща: гримьорката, фризьорката и чистачката в bTV са по-загрижени и по-солидарни отколкото пълнежа на нюзрума", заключава Паунова.

По конкурентната Нова телевизия тази сутрин пиарката Диана Дамянова заяви, че кракът й няма да стъпи в bTV, докато не стане ясно какво и защо се е случило с Мария Цънцарова.