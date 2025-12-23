Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Десетки се събраха на протест пред bTV

АЕЖ изрази подкрепата си за Мария Цънцарова с демонстративно пиене на кафе пред редакцията

Днес, 08:25
В позицията си асоциацията заявява, че "протестът е професионален, а не политически", като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.
bTV стопкадър
В позицията си асоциацията заявява, че "протестът е професионален, а не политически", като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) в България организира протестно пиене на кафе пред редакцията на bTV тази сутрин. Десетки хора се събраха в 8:00 ч., за да изразят несъгласието си с решението на телевизията да стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията си с журналиста и водещ на сутрешния блок Мария Цънцарова.

От АЕЖ посочват: "В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат позицията ни: водил се нормален диалог, "стандартна практика". Нова седмица, ново начало - всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова."

В позицията си асоциацията заявява, че "протестът е професионален, а не политически", като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

От своя страна, bTV изрази официалната си позиция по случая, както и становище на Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на корпорацията майка на bTV - CME.

"Справедливата, независима и професионална журналистика се основава на един неотменим принцип: обективност. Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета на нашата редакция и нашата редакционна независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности. Ние не толерираме никакви опити – явни или скрити – нашите телевизионни канали да бъдат превърнати в политически инструменти."

Репортаж за протеста пред сградата на редакцията на медията в административната сграда на НДК беше излъчен на живо по самата bTV в предаването "Тази сутрин":

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мария Цънцарова, bTV

Още новини по темата

bTV прекратява договора на Мария Цънцарова

22 Дек. 2025

ДБ видя връзка с "Лукойл" в случая с Мария Цънцарова
20 Дек. 2025

bTV свали от сутрешния блок Мария Цънцарова и Златимир Йочев

19 Дек. 2025

Асен Иванов пое новините на bTV
02 Юли 2025

БНТ: Добре дошли в Новата... 925 година
28 Дек. 2024

Деси Стоянова се разделя с bTV
25 Юли 2024

Промените в bTV продължават
11 Дек. 2023

Каспаров: Путин ще се срути, ако Крим бъде освободен
26 Февр. 2023

Прокуратурата разследва кой каза, че от "Възраждане" са ваксинирани
16 Септ. 2022

Разследваната ХелпКарма продължава да набира и харчи дарения
19 Дек. 2021

Четири истории на журналиста Светослав Иванов
19 Ноем. 2021

Радина Червенова се завръща на екран, но в bTV
27 Авг. 2021

Маркет линкс: Разликата между ГЕРБ и ИТН е около 3%

03 Юни 2021

bTV сваля Любен Дилов от журито на "България търси талант"
21 Апр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ