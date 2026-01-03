Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И Златимир Йочев няма да е водещ на сутрешния блок на bTV

Журналистът поема вечерното предаване „Интервюто на деня"

Днес, 13:20
Златимир Йочев и Мария Цънцарова
Би Ти Ви
Златимир Йочев и Мария Цънцарова

И Златимир Йочев се разделя с "Тази сутрин" по bTV, се разбира от съобщение на телевизията. Доскоро той водеше предаването заедно с Мария Цънцарова, която беше уволнена от bTV.

Празен стол, пълен комфорт. Мечтата на политиците!
Ние, журналистите от: "Сега" Actualno. com „Булевард България" Gospodari. com Gramofona. com „Дарик радио" „Ден" „Дневник" „Дупница нюз" „За истината" „Икономически живот" „Капитал" „Клуб Z" „Маргиналия" Mediapool.
СЕГА
29 Дек. 2025

От 5 януари Йочев ще води "Интервюто на деня" след централните новини всяка делнична вечер в 19.50 ч., съобщава бТВ, като уточнява, че това е "продължаване на професионалното развитие" на журналиста. Йочев ще поеме и ролята на продуцент и ръководител на "специални телевизионни проекти".

Водещи на "Тази сутрин" ще продължат да бъдат Росен Цветков и Гергана Венкова.

За промяната съобщи и самият Златимир Йочев "Приятели, за много години! От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV . Решението е мое. През тези пет години работих с изключителни колеги и срещнах смислени хора и приятели. Беше истинска привилегия да влизаме всяка сутрин в домовете и живота ви. Благодаря ви за доверието!", написа той.

"Пътят ми в професията продължава в друг часови пояс и с различен фокус в bTV. От 5 януари ще се виждаме всяка делнична вечер след централната емисия на bTV Новините в „Интервюто на деня", добавя Йочев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Златимир Йочев, Мария Цънцарова

Още новини по темата

Десетки се събраха на протест пред bTV
23 Дек. 2025

bTV прекратява договора на Мария Цънцарова

22 Дек. 2025

ДБ видя връзка с "Лукойл" в случая с Мария Цънцарова
20 Дек. 2025

bTV свали от сутрешния блок Мария Цънцарова и Златимир Йочев

19 Дек. 2025

Прокуратурата разследва кой каза, че от "Възраждане" са ваксинирани
16 Септ. 2022

Разследваната ХелпКарма продължава да набира и харчи дарения
19 Дек. 2021

Водещ от "България он еър" сменя Антон Хекимян по Би Ти Ви

12 Февр. 2021

Хелпкарма атакува Би Ти Ви без грам покаяние за мегазаплатите
10 Ноем. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?