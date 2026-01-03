И Златимир Йочев няма да е водещ на сутрешния блок на bTV

И Златимир Йочев се разделя с "Тази сутрин" по bTV, се разбира от съобщение на телевизията. Доскоро той водеше предаването заедно с Мария Цънцарова, която беше уволнена от bTV.

От 5 януари Йочев ще води "Интервюто на деня" след централните новини всяка делнична вечер в 19.50 ч., съобщава бТВ, като уточнява, че това е "продължаване на професионалното развитие" на журналиста. Йочев ще поеме и ролята на продуцент и ръководител на "специални телевизионни проекти".

Водещи на "Тази сутрин" ще продължат да бъдат Росен Цветков и Гергана Венкова.

За промяната съобщи и самият Златимир Йочев "Приятели, за много години! От понеделник се разделям със сутрешния блок на bTV . Решението е мое. През тези пет години работих с изключителни колеги и срещнах смислени хора и приятели. Беше истинска привилегия да влизаме всяка сутрин в домовете и живота ви. Благодаря ви за доверието!", написа той.

"Пътят ми в професията продължава в друг часови пояс и с различен фокус в bTV. От 5 януари ще се виждаме всяка делнична вечер след централната емисия на bTV Новините в „Интервюто на деня", добавя Йочев.