Закриват "Свободна Европа" в Румъния

Днес, 13:15
БТА твърди, че предстои да бъде затворена и българската секция
РИА Новости
БТА твърди, че предстои да бъде затворена и българската секция

Румънската секция на "Свободна Европа", финансирана от Конгреса на Съединените щати, ще преустанови своята дейност. Тя ще бъде официално закрита на 31 март, съобщават местните медии и допълват, че скоро предстои и българската секция да бъде закрита, съобщи БТА.

Унгарската секция затвори врати още през ноември 2025 г., в контекста на посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом.

Румънското издание има около 20 служители и е наследник на услугата "Радио Свободна Европа" - радиостанция, излъчвана в Румъния по време на комунистическата епоха и до 2008 г., след присъединяването на страната към Европейския съюз.

През 2018 г., на фона на разрастването на феномена дезинформация, "Свободна Европа" се завърна в Румъния. С течение на времето изданието направи множество разкрития, а през октомври 2025 г. бе сред най-цитираните в страната, отбелязват медиите.

През март 2025 г. американският президент Доналд Тръмп нареди драстично да бъде намалена дейността на Агенцията на САЩ за глобални медии (USAGM), която отговаря за работещите на десетки езици само за чужбина обществени медии като Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" (RFE/RL) и "Гласът на Америка" (VOA).

