СЕМ започва проверка на свалянето от екран на Цънцарова

Юристите на Съвета за електронни медии ще разгледат случая със свалената от екран водеща на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова. Ще бъде организирана и среща с Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори АБРО, на която ще бъде обсъден начина, по който редакциите взимат подобни решения.

Това стана ясно сед първото за годината заседание на СЕМ за 2026 година. Правата на журналистите бе първа точка от заседанието, а поводът бе именно отстраняването на Цънцарова от ефир.

"Това за мен е един сериозен трус в една от най-гледаните телевизии и би следвало да се направят изводи и вътре, в рамките на медията, от която аз също съм била част 22 години. И за мен действително е доста предизвикателно да говоря по тази тема, тъй като тя засяга в известен смисъл и различни вътрешни решения и политики, които се водят, но те не са характерни само за тази конкретна медия, те са характерни и за другите големи електронни медии. За мен е учудващо какво накара медията да пожертва една от най-популярните си разпознаваеми водещи и символ на остра публицистика Мария Цънцарова“, коментира Габриела Наплатанова. Наплатанова припомни, че проблемът не засяга само една личност и медия и от поста си са отстранявани и други журналисти. „Щато знаков журналист Мария Цънцарова вземаше позиция от екрана и си създаваше много поддръжници, но и много неприятели, които организираха множество атаки и очернящи кампании през социалните мрежи в последната година. Ако един журналист не търси истината и не провокира обществени реакции с работата си, то от работата му няма смисъл“, изтъкна Наплатанова и припомни, че в огромна част от случаите журналистите определят външния натискъв върху работата им като политически.

Според Пролет Велкова от СЕМ двва от аргументите на bTV за освобождаването на Цънцарова са в нарушение на текстове от Закона за радиото и телевизията. Това са появата на водещата в ефир „с брандирана чаша с послание, което ясно се асоциира с провеждана в момента политическа кампания“ и „Мария Цънцарова си е позволила в ефир да направи множество коментари, с които обвинява прекия си ръководител, че влияе на редакционното съдържание“.

По думите на Велкова брандираната чаша не носи политическо послание, свързано с партия, а с гражданските протести срещу корупцията и беззаконието в страната. „Отнемането на правата журналист да изразява позиции, при това подчертано в интерес на обществото, за мен е нарушение на чл. 10 от ЗРТ“, каза тя, посочвайки, че той гласи „гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение“, счита Велкова. Тя припомни, че съгласно закона публична критика спрямо доставчици на медийни услуги от страна на работещи в тях не е нелоялност към работодателя.