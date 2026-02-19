Сашо Йовков не се яви на изслушването за нов директор на БНТ

Сашо Йовков не се яви на изслушването за генерален директор на БНТ, което се провежда днес в Съвета за електронни медии.

Както и "Сега" вчера писа, изслушванията се провеждат в последователността на подаване на документите за участие в конкурса, като за всеки кандидат са предвидени по 50 минути. Пред СЕМ по-рано днес застанаха Свилена Димитрова и Емил Кошлуков. По време на своята изява настоящият и.д. директор на БНТ обяви процедурата за нелегитимна и предрече, че тя ще бъде оспорена от съда. "Аз днес съм внесъл искане до вас с основание за прекратяването, както и до съда. Не знам дали е избор, вече в сайтове и медии изтече името на дамата победителка, така че мисля, че изборът е направен. И не съм убеден, че точно се говори за генерален директор, не за началник на нюзрума, но съм тук от уважение към институцията", цитира го БНР.

Сашо Йовков трябваше да се яви в 15:40 ч., за да представи концепцията си и да отговори на въпросите им. В уречения час обаче той не бе на територията на сградата и по думите на председателя на регулатора Симона Велева, цитирана от БТА, "няма намерение да присъства на днешното изслушване". Неявяването се счита за отказ от участие в конкурса.

Изслушването продължава с Невена Андонова в 16:30 часа, а Милена Милотинова ще говори в 17:20 ч. Всеки кандидат разполага с 15 минути за представяне на концепцията си за управление на БНТ. След това ще могат да им задават кратки въпроси както членовете на СЕМ, така и представители на БНТ в залата и присъстващи журналисти.

ПРОТАКАНЕ

Бившият спортен журналист Сашо Йовков е основна причина за протакането на избора на нов генерален директор, въпреки че законният мандат на Емил Кошлуков начело на обществената телевизия приключи преди повече от три години. Процедурата бе замразена заради съдебно дело, което приключи едва на 13 февруари с решение на Върховния административен съд, след като през ноември м.г. Административен съд - София област спря избора.

Съдебната сага по жалба, подадена от Йовков, се точи с години. Той многократно осуетяваше провеждането на заседания по делото с най-различни причини - болнични, оттегляне на защитаващия го адвокат в последния момент, допълнителни искания за призоваване на свидетели, както и с оплакването, че е нередовно призован. Самият Емил Кошлуков също няколко пъти проваляше съдебни заседания както на първа инстанция в Административен съд - София област, така и във ВАС. По времето, когато започна да бави процедурата, Сашо Йовков бе назначен от Кошлуков в БНТ3 и фактически негов подчинен.

Съветът за електронни медии обеща да излъчи нов генерален директор на БНТ утре, след като приключи с изслушването на кандидатите днес. Кошлуков е начело на обществената телевизия от 2019 г.