СЕМ отхвърли отчета на Кошлуков и го призова да се оттегли от БНТ

На изслушването генералният директор на обществената телевизия откровено се подигра с членовете на Съвета

Днес, 16:00
Емил Кошлуков
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Емил Кошлуков

С 4 гласа "против" и един "за" (този на Галина Георгиева), Съветът за електронни медии (СЕМ) отхвърли отчета за дейността на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за периода януари-юни 2025 г. Същевременно трима от медийните надзорници - Пролет Велкова, Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова, го призоваха да подаде оставка, след което да се проведе нов конкурс.

По време на изслушването имаше реплики на висок тон, а Кошлуков откровено премина към подигравки и обиди към членовете на СЕМ.

 "Моралът ми, с цялото ми уважение към вас, едва ли е предмет на ваша оценка. Качествата ми са отразени в постиженията и успехите на телевизията - заяви той. - Трябват и компетентност, и знания да проведете избора и тогава, по закон, той влиза в сила и никой не може да го обжалва. Това, че не сте успели - позволете ми да не нося тази отговорност за вашия провал! Вие не можете да избере директор, но ние сме ви криви, че сме директори?! По закон съм длъжен да остана, докато се избере новият".

Председателят на СЕМ Симона Велева отново изтъкна, цитирана от БНР, че големият проблем е с изтеклия преди повече от 3 г. управленски мандат на Кошлуков, който продължава да е на директорския пост заради редица обжалвания и съдебни хватки.

"СЕМ и БНТ ще ги има и след нас, и след това изслушване, и след този отчет. Направили сме акт за неизпълнение на лицензите. Има формални основания за неприемане на отчета, но големият въпрос остава с мандата. Аз ще ви кажа, че ако вие се явите на един конкурс, който е освободен от всички тези жалби, имате равен шанс с всички останали участници, защото сте фигурата, която сте", обърна се тя към Кошлуков.

