Петима са кандидатите за шеф на БНТ

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА Сегашният директор на БНТ Емил Кошлуков оспорва конкурса за нов директор като незаконен.

Петима са кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия, подали документи в Съвета за електронни медии.

Това са настоящият ръководител на обществената телевизия Емил Кошлуков, пиар експертът Свилена Димитрова и популярните телевизионни лица Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Съгласно одобрените от СЕМ срокове изборът на нов генерален директор на БНТ е насрочен за 16 октомври.

Сегашният директор на БНТ Емил Кошлуков, който е с изтекъл мандат, също е подал документи за участие в конкурса за нов шеф на телевизията, въпреки че оспорва провеждането на самия конкурс като незаконен. Той дори заплаши членовете на СЕМ, на Съвета на електронни медии, че ако незабавно не прекратят обявения конкурс за нов директор на телевизията, ще им изпрати полиция, прокуратура и частен съдебен изпълнител.

Кошлуков настоява и за индивидуални глоби за членовете на регулатора. В момента председател на СЕМ е Симона Велева, комисари са - Пролет Велкова, Габриела Наплатанова, Галина Георгиева, Къдринка Къдринова.