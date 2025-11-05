Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Върховният съд отпуши конкурса за нов директор на БНТ

Днес, 17:23
Емил Кошлуков използва всякакви средства да осуети конкурса
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Емил Кошлуков използва всякакви средства да осуети конкурса

Върховният административен съд (ВАС) е позволил на Съвета за електронни медии (СЕМ) да продължи конкурса за генерален директор на БНТ, като е отменил изцяло решението на Административния съд - София-област (АССО), който спря избора на наследник на Емил Кошлуков, съобщи "Медиапул".
Според ВАС решението на АССО от 30 септември, което беше обжалвано от СЕМ, е напълно немотивирано.
АССО спря откритата през юли процедура по жалба на Сашо Йовков, който беше кандидат в предишния конкурс, която завърши, без да бъде избран директор.
Преди това Кошлуков заплаши членовете на медийния регулатор с полиция и прокуратурата, ако конкурсът за нов шеф на БНТ не бъде спрян. СЕМ отговори, че има координирана атака с цел осуетяване на изпълнение на правомощията му за избор на нов генерален директор.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

СЕМ, Емил Кошлуков, ВАС

Още новини по темата

СЕМ отхвърли отчета на Кошлуков и го призова да се оттегли от БНТ
09 Окт. 2025

90 върховни съдии отказаха да определят временен шеф на ВАС
25 Септ. 2025

Петима са кандидатите за шеф на БНТ
12 Септ. 2025

Кошлуков заплашва СЕМ с полиция и прокуратура
10 Септ. 2025

СЕМ твърди, че процедурата за генерален директор на БНТ не е спряна
04 Авг. 2025

ВАС отмени данъци на бившата жена на Петьо Еврото

26 Юли 2025

СЕМ ще избира шеф на БНТ на 15 юли
11 Юли 2025

ВАС събори наредбата, по която полицаите се тестват за наркотици
25 Юни 2025

ВАС даде още време на Кошлуков начело на БНТ
23 Юни 2025

Делото за смяната на Кошлуков в БНТ най-сетне е пред финал
20 Май 2025

Симона Велева бе избрана за председател на СЕМ
22 Апр. 2025

ВАС пробва да спаси Сарафов като главен прокурор
07 Апр. 2025

Хакерска група заплаши, че има данните, източени от ВАС
20 Февр. 2025

За пети път Сашо Йовков спъна делото за смяната на Кошлуков в БНТ
18 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън