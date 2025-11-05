Върховният административен съд (ВАС) е позволил на Съвета за електронни медии (СЕМ) да продължи конкурса за генерален директор на БНТ, като е отменил изцяло решението на Административния съд - София-област (АССО), който спря избора на наследник на Емил Кошлуков, съобщи "Медиапул".
Според ВАС решението на АССО от 30 септември, което беше обжалвано от СЕМ, е напълно немотивирано.
АССО спря откритата през юли процедура по жалба на Сашо Йовков, който беше кандидат в предишния конкурс, която завърши, без да бъде избран директор.
Преди това Кошлуков заплаши членовете на медийния регулатор с полиция и прокуратурата, ако конкурсът за нов шеф на БНТ не бъде спрян. СЕМ отговори, че има координирана атака с цел осуетяване на изпълнение на правомощията му за избор на нов генерален директор.
Върховният съд отпуши конкурса за нов директор на БНТ
