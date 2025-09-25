Медия без
90 върховни съдии отказаха да определят временен шеф на ВАС

Пленумът на съда върна топката на ВСС, който да посочи и.ф. председател

Днес, 14:52
Георги Чолаков е в отпуск до 30 септември
БГНЕС
Близо 100 върховни административни съдии отказаха да си посочат временен шеф и върнаха топката на ВСС, който да назначи и.ф. председател на Върховния административен съд. 

"Пленумът на ВАС отклони заради липсата на компетентност с 90 гласа „за“ и три „против“ предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да направи предложение за определяне на нов изпълняващ функциите ръководител на съда", съобщиха от институцията.  

От съда посочват, че правомощията на Пленума на ВАС са само да изслушва кандидатите за председател и да изразява становище по кандидатурите. По Закона за съдебната власт (ЗСВ) Пленумът няма правомощие да посочва и.ф. административен ръководител, той може да издига само кандидатури, но при вече открита процедура за избор. Към настоящия момент няма открита процедура. В правомощията на ВСС е да определи изпълняващия функциите председател на съда, се посочва в позицията на ВАС. 

След сегашния отказ на Пленума на ВАС, Съдийската колегия ще трябва да определи изпълняващ функциите на председател на ВАС.

"Лекс" припомня, че на 15 юли 2025 г. мнозинството в Съдийската колегия отправи искане ВАС да свика Пленум, който да предложи и.ф. председател. Това се случи дни след като на 9 юли 2025 г. Прокурорската колегия реши, че Борислав Сарафов остава и.ф. главен прокурор и след 21 юли 2025 г., когато изтича 6-месечният срок в чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Разпоредбата влезе в сила на 21 януари 2025 г. и гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

Прокурорската колегия прие, че на новата разпоредба не е придадена обратна сила и следователно тя не се отнася до заварените случаи, какъвто е този с Борислав Сарафов и така той остава и.ф. главен прокурор и след 21 юли 2025 г.

Георги Чолаков също е „заварен случай“. Той беше назначен за временен ръководител на Върховния административен съд след края на 7-годишния му мандат начело на съда, на 12 ноември 2024 г., т.е. също преди влизането в сила на новата разпоредба на  ЗСВ.

Когато обсъди въпроса преди два месеца Съдийската колегия не възприе тълкуването на Прокурорската колегия. Беше докладвано, че съдийската Комисия по атестирането и конкурсите е на мнение, че няма основание за неприлагането на разпоредбата от ЗСВ, срещу което не бяха направени възражения от членове на колегията.

Практиката на СК, когато определя временни ръководители на съдилища, е да се иска съгласието на старшия зам.-председател, а в случая с ВАС това е Мариника Чернева.

От 22 юли 2025 г. ръководството на съда поеха двамата зам.-председатели – Чернева и Любомир Гайдов, а Георги Чолаков излезе в отпуск до 30 септември 2025 г. 

