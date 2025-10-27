Медия без
Съдът отмени цялата наредба за граничен здравен контрол

Документът определя правомощията на властите за поставяне под карантина, за доказване на имунизации, за издирване на контактни лица

27 Окт. 2025
По отменената сега от ВАС наредба бе организиран гранични контрол по време на пандемията от ковид
Върховният административен съд (ВАС) отмени цялата Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България. Това съобщиха официално от съда.

Тя е обявена за незаконосъобразна, тъй като при приемането ѝ през 2006 г. не е публикувана за обществено обсъждане. Противоречието със закона беше установено с влязло в сила решение още миналата година, но тъй като тогава бяха оспорени само няколко текста от нея, ВАС отмени единствено тях. След това обаче наредбата за граничния здравен контрол е оспорена в цялост и днес съдът обяви всичките ѝ разпоредби за незаконосъобразни.

В решението си ВАС посочва, че наредбата е издадена в противоречие на закона за нормативните актове – проектът не е публикуван поне 30 дни преди издаването на нормативния акт, при което са нарушени принципите на съгласуваност, стабилност, откритост, предвидимост, прозрачност и обоснованост. „При приемане на процесната наредба не е извършеното уведомяване на всички лица, за които възникват задължения или ограничения по силата на разпоредбите на този нов подзаконов нормативен акт. Проектът не е изпращан до представителни организации на заинтересованите лица, не е публикуван в средства за масово осведомяване, в Интернет, не е оповестен по друг подходящ начин, като не е предоставена възможност в срок не по-кратък от един месец да се представят предложения и възражения до компетентния орган“, пишат върховните съдии.

Наредбата определя какви правомощия имат органите на граничния здравен – например да поставят под карантина хора и товари, да изискват доказателства за имунизации, да издирват контактите на болни и лицата, за които има съмнение, че са болни, и т.н. Тя беше сред основните правни инструменти при пътуване по време на пандемията от ковид.

