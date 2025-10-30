Медия без
ВАС нареди стипендии да получават и студентите платена форма

Магистратите окончателно приеха, че е дискриминация пари да взимат само студентите държавна поръчка

Днес, 15:23
Сградата на Ректората на Софийския университет, където учат студентите по право
Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отмени разпоредба от 2000 г., която ограничава правото на студентите в платена форма на обучение да получават стипендии. Това става ясно от официално съобщени на съда.

Делото бе образувано през 2024 г. пред ВАС по жалба на студенти задочна форма на обучение по специалността "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Те оспориха разпоредба от Постановление 90 от 2000 г. на МС за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите. То се гледа повторно, след като 5-членен състав на ВАС прие, че първоинстанционният състав е отменил нормативния акт поради нарушение на процедурата по неговото приемане, но не е разгледал доводите за противоречие със закона на разпоредбата от постановлението.

Сега петчленен състав на ВАС окончателно отмени нормата от правителственото постановление. в частта, която изключваше възможността и студентите платена форма да получават стипендии.

Според върховните съдии в противоречие със Закона за висшето образование (ЗВО) с тази разпоредба се определя, че стипендии се отпускат само на студентите учащи се по държавна поръчка.

„В случая студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите студенти по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципа на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в чл. 6, ал.2 от Конституцията на Република България. Всички студенти без значение от формата на обучение се намират в идентично фактическо и правно положение. Обучението на двата вида студенти не се различава с оглед изискванията за съответната специалност по учебен план“, заявява ВАС.

Магистратите натъртват, че Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, не се допуска никакви различия от страна на държавните органи по отношение на учащите се при предоставянето на стипендии, техния успех.

