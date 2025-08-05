Медия без
Изкуствата в университетите остават скъпи въпреки намалените такси

НАТФИЗ предлага 20% отстъпка на студентите си в платена форма

Днес, 06:05
Таксите по изкуства остават непосилни за доста от студентите в платена форма.
Въпреки че депутатите спешно промениха закона за висшето образование, с което намалиха таксите за платена форма на обучение в държавните университети, обучението по изкуства все още остава твърде скъпо заради приетата формула за изчисление на цената му. Това става ясно от писмо на Съвета на ректорите до представителите на всички парламентарни групи, изпратено от председателя му проф. д-р Миглена Темелкова.

Проф. Темелкова благодари за бързите действия на политиците, но предупреждава, че приетото решение има временен и палиативен характер.

"Необходимо е концептуално преразглеждане на правилата, регулиращи други подсистеми на висшето образование, които влияят и са довели до отчетения като неприемлив краен резултат по отношение на размерите на студентските такси. Дори и в сегашния си вид, законът не дава достатъчно добри условия за студентите в академиите по изкуствата. Същевременно тази промяна стана предпоставка частните висши училища да поставят редица въпроси относно съответствието на новоприетата законова редакция с правилата, осигуряващи равнопоставеност при конкуренцията на образователния пазар", пише тя.

Припомняме, че таксите за платено обучение досега се формираха от сбора на средствата, които държавата дава за издръжка на обучението по дадено направление, и таксата за това направление, която събира университетът. С промените в закона бе записано, че таксите за платено обучение ще се формират от 60% от издръжката в държавна поръчка, което означава 40% намаление.

Проверка на "Сега" в една от академиите по изкуства - Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), действително показва, че таксите там са твърде високи. Годишните такси за платено обучение за 2025/26 г. за степен бакалавър са 6800 лв., за магистър - 7000 лв., а за доктор - 7500 лв. В опит да задържи студентите си, НАТФИЗ предлага облекчения - със студентите бакалаври и магистри, които продължават да учат в академията при новите условия, да се сключи допълнително споразумение. В него да бъде вписана клауза, според която при успешно завършена учебна година се възстановяват 20% от годишната такса, предлагат от университета.

 

Предложения

В писмото си проф. Темелкова посочва, че от 2020 г. досега Съветът на ректорите е предлагал неколкократно да бъде разработен нов модел на финансиране на висшите училища, който да преодолее тежките дисбаланси, които сегашният създава. "Такъв бе изготвен от създадена от Съвета работна група и бе обсъден на Общо събрание на сдружението през октомври 2024 г. Съветът на ректорите предлага той да послужи за база за политическо обсъждане", посочва тя.

