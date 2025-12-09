Красимир Вълчев: Не е редно в училища с ниски резултати да се учи предимно чужд език

Указание на Министерство на образованието и науката за правилата за определяне на план-приема в гимназиите в VIII и V клас породи скандал и вдигна градуса на напрежението сред родители и учители. С указанието се въвеждат ограничения за откриването на паралелки с интензивно и разширено изучаване на чужд език, които могат да доведат до рязко намаляване на план-приема в такива паралелки. Според коментари на родители и образователни експерти това посяга на една от силните страни на образователната система. Според МОН обаче указанията са точно в обратната посока - възстановяване на баланса в системата и подобряване на образователните резултати.

Какви са новите ограничения

Указанието въвежда няколко групи различни по характер ограничения при приема в VII клас . За профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на чужд език се въвежда изискване поне три учебни предмета в IX и X клас да се изучават на съответния език (за езици на ЕС). За други езици с висока степен на трудност няма изискване за изучаване на допълнителни предмети на езика.

Същото изискване - за изучаване на поне три предмета на съответния език в IX и X клас се поставя към паралелките с различни профили от “ Чужд език” като например математика или хуманитарни науки, които обаче също имат интенизвно изучаванне на чужд език.

За паралелките с разширено изучаване на чужд език - тук учебните часове по езика са малко под тези при интензивното, се поставя ограничение от друг характер. Тук се предвижда такива паралелки да могат да предлагат само училища, които имат среден резултат от НВО по математика и български език в X клас за последните 3 години, който е равен или над средното за страната.

РУО-тата имат срок да върнат информация за профилите за план-приема до 12 декември и още не е ясно до какви точно промени водят новите ограничения. Според коментари на експерти и родители в социалните мрежи обаче ще се стигне до драстично орязване на приема в профили с интензивно и разширено обучение на чужд език, а това обучение е ключово за конкурентоспособността на децата. Прогнозират се и масови уволнения на учители по езици.

МОН: В момента профилираното чуждоезиково обучение е дисбалансът, а не нашите указания

От министерство на образованието и науката отхвърлят аргумента, че предложението е посегателство към качеството на образование. “Твърдението, че предлагаме недомислено решение без ясна последователна политика не отговаря на фактите. Още през лятото предложихме концепция за промяна в рамковите учебни планове в посока на увеличаване на часовете по останалите общообразователни предмети, особено в тези, в които имаме лоши резултати, и преосмисляне на чуждоезиковото обучение”, коментира пред “Сега” просветният министър Красимир Вълчев. Вълчев припомни, че заради проблеми с общообразователния минимум преди години цялата система в гимназиален етап е приравнена към модела на езиковите гимназии, като към онзи момент големият акцент върху обучението по чужд език е приет за приоритетен. “Сега сме в друга ситуация, със засилено изучаване на чужд език в цялата система. В същото време големият брой учебни часове по чужд език в гимназиален етап водят до невъзможност да се осигури достатъчна подготовка по други ключови предмети, по които България има проблем с образователните резултати”, коментира Вълчев. Той даде пример с рамковия учебен план за профили с интензивно изучаване на чужд език, при които езикът се учи с 998 учебни часа за целия етап. “Това се равнява на малко повече от общия брой часове по български език и по математика, взети заедно. При профилите с разширено изучаване на чужд език броят часове по езика са 854. Затова предложихме концепция за промяна в наредбата за учебния план за балансиране на разпределението на часовете и такава промяна предстои”, коментира Вълчев.

Дадените указания за избор на профил допълват като инструмент тази планирана политика, обясниха от МОН. Оттам считат за правилно обвързването на избора на профил с постигнатите средни резултати от НВО по БЕЛ и математика, защото не считат за редно училища с под средните резултати да изучават преимуществено чужд език. “Средният резултат от външното оценяване, особено по математика, е много нисък, равнява се на среден. Ако дадено училищще е под това ниво, означава, че учениците му са под ниво среден. В същото време изучават огромен брой часове чужд език”, аргументира се Красимир Вълчев. Той уточни, че всяка година при определянето на план-приема се отчитат различни фактори, тази година е поставен акцент и на обучението по чужд език.

СТАТИСТИКА

От 2263 паралелки с прием в 8 клас по данни на МОН с интензивно изучаване на чужд език са:

ИИЧЕ- 827 паралелки (20 307 ученици)

С разширено изучаване на чужд език са:

РИЧЕ- 771 паралелки (18 307 ученици)

Рамков план за паралелка с разширено изучаване на чужд език