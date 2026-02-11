МОН затяга правилата за часовете на специалните деца

МОН затяга правилата, по които може да се орязват индивидуалните учебни плановете на децата със специални образователни потребности. Целта е по този начин да се намалят възможностите за самоволно и субективно намаляване на дадени часове за тях и да се гарантира по-добре интересът на децата. Това предвиждат промени в наредба 4 от 2015 г. за учебния план.

В момента разпоредбите относно индивидуалния учебен план при ученици със специални образователни потребности допускат както изключване на цели учебни предмети от раздел А и/или Б (общообразователна и задължителноизбираема подготовка), така и редуциране на учебното време по включените в плана предмети с до 50% в основната степен и до 70% в средната степен на образование. "В практиката едновременното прилагане на тези две възможности понякога води до изготвяне на индивидуални учебни планове с много нисък общ учебен хорариум, който не гарантира постигането на целите на общообразователната подготовка. Това се отклонява от целта на разпоредбите, насочени към осигуряване на гъвкавост и съобразяване с индивидуалните образователни потребности на учениците, като кумулативното прилагане на тези две разпоредби може да доведе до непропорционално ограничаване на достъпа на учениците със специални образователни потребности до учебното съдържание", признават експертите от МОН.

Действително, родители сигнализират, че при норма например от 750-800 часа, часовете на децата им, които са със специални потребности, са намалени до под 300, без достатъчно убедителни аргументи. Известни са и случаи, при които заради орязването част от учебните часове приключват по средата на втория срок и в програмите на децата се появяват големи дупки.

Затова предложените от министерството промени предвиждат минимална рамка на общия брой часове за специалните ученици, която да гарантира правото им на реален достъп до общообразователна подготовка и да предотврати непропорционалното редуциране на учебното време при изготвянето на индивидуални учебни планове. На практика се въвежда ограничение - според него намаляването на учебните часове за ученик със специални образователни потребности "не може да надвишава 50 на сто от общия брой учебни часове, предвидени в училищния учебен план за раздел А и раздел Б". Това ограничение не засяга възможностите за адаптиране на съдържанието на учебните предмети, прилагане на индивидуализирани методи и форми на обучение, както и използване на алтернативни начини за оценяване на постиженията на учениците, подчертават от МОН.

Ново изискване

С друг текст се прецизират условията, при които се допуска отсъствие на учебни предмети от раздел А и/или Б в индивидуалния учебен план на специалните ученици. Наред с изискването за медицински документ и препоръка на екипа за подкрепа за личностно развитие, се въвежда изрично изискване тази препоръка да бъде мотивирана, както и решението да се взема след информирано съгласие на родителя. "Така ще се осигури по-голяма прозрачност и обоснованост при вземането на решения с дългосрочно отражение върху образователния път на ученика, както и да се засили участието на родителите", надяват се от МОН.

Предвижда се предлаганите промени да влязат в сила от 2026/27 г.