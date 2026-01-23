Само 5 български университета са видими за света

Само 5 от общо 51 български университета намират място в престижната международна класация Times Higher Education. Това показва изданието за 2026 г., излязло преди дни. Освен Софийския университет в нея попадат още Техническият университет-София, Медицинският университет-София, Тракийският университет в Стара Загора и Пловдивският университет, като местата им са доста назад - някъде към последните 200.

Методологията на Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 оценява университетите в 11 предметни области, които обхващат 148 отделни дисциплини. Използвайки набор от 18 показателя за ефективност, категоризирани в пет основни стълба, класацията предоставя цялостен поглед върху академичните и изследователските постижения. Методологията е внимателно адаптирана за всяка област, като се гарантира справедливост и точност, като се вземат предвид специфичните за областта изследователски култури и практики за публикуване. Рейтингът оценява силните страни на всяко висше училище по отношение на основните му мисии - обучение, научно-изследователска дейност, трансфер на знания и международен престиж.

Запазва се броят на научните области, в които Софийският университет e класиран за 2026 г. при по-голям брой участващи в класирането университети, оповестиха наскоро оттам. Най-доброто представяне на Алма матер е в научна област "Изкуство и хуманитарни науки", където е класиран на 601-800 място. Общо в тази предметна област участват 817 университета, което означава, че СУ е към края. В "Медицина и здраве" е на 1000+ позиция от 1230 висши училища, също както и в "Компютърни науки" (от 1165 университета), "Науки за живота" и "Социални науки". 1251+ е позицията, която заема СУ в областта на инженерните науки и физическите науки.

Техническият университет е след 1251-во място в областта на инженерните науки (от 1555 висши училища), както и в областта на физическите науки (от 1497 висши училища), на 1000+ позиция в областта на компютърните науки, и на 601-800 място в науки за образованието от 830 университета - тук той е единственият български университет, класирал се в тази област.

Медицинският университет в София е след 1001-во място по науки за живота от 1211 университета.

Тракийският университет е на същата 1000+ позиция в същата област на науките за живота.

Пловдивският университет на 1000+ място в областта на физическите науки от близо 1500 университета.

В три класации - по психология, право и бизнес и икономика - нямаме нито един български университет.

Шанхайска класация

За поредна година СУ е класиран на 421 място (400-500) в областта на физическите науки в Глобалната класация на академичните дисциплини за 2025 г. на Шанхайската класация, обявена през декември 2025 г., похвалиха се още от Алма матер.

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) оценява световните университети по 57 предмета в областта на естествените науки, инженерството, науките за живота, медицинските науки и социалните науки. Всяка година GRAS представя около 20 000 предметни единици от приблизително 2000 университета в около 100 държави и региони. В класирането по специалности се публикуват само първите 500 най-добри университета в света.