С над 700 са се увеличили децата, учещи самостоятелно у дома

Илияна Кирилова Самостоятелната форма на обучение е разрешена в 4 случая - по здравословни причини, по желание на ученика, ако той е навършил 16 г. и ако има изявени дарби.

В последните 3 г. в самостоятелна форма на обучение са били около 16 000 ученици годишно. През 2023/24 г. те са били 16 420, през 2024/25 г. - 16 187, а през тази учебна година - 16 903 души, което означава увеличение спрямо м.г. с над 700 деца. Това показват данни на министерството на образованието, поискани от "Сега".

Тази форма на обучение предизвика внимание покрай сведенията за деца, които с години са пребивавали в чужбина с Ивайло Калушев от казуса "Петрохан". В случая убитото 15-годишно момче не е било в самостоятелна форма, а ученик в частно средно училище "Космос". Към момента проверка на МОН е установила периоди на дълги отсъствия, които обаче са нанесени от училището едва преди дни.

Законът за предучилищното и училищното образование допуска обучение в самостоятелна форма при определени условия, като процесът се контролира от директора на съответното училище. Тя може да се организира за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма. Другите три варианта са - по желание на ученика или родителя, за ученици с изявени дарби, както и за вече навършили 16 години.

За да се учи самостоятелно у дома, е нужно решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието. Въпросната комисия, в която задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане, следва да осъществява контрол върху учениците всеки учебен срок. Самостоятелна форма логично включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. Изпитите са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището.

Самостоятелната форма не е от най-обичаните от училищата, тъй като означава допълнителна работа за тях и по-малко финансиране от това за редовните ученици, поради което и редица училища не я предлагат.

Алтернативно

Относно алтернативните програми, по които учат доста училища у нас, най-вече частни, от МОН посочиха, че към настоящия момент разполагат с информация за прилагане на метода Монтесори или на елементи от него в рамките на иновативни проекти в 21 иновативни училища от общо 526 училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2025/26 г. По отношение на прилагането на педагогиката на Щайнер, т. нар. Валдорфска педагогика, има данни, че елементи от нея са вплетени в образователния процес в няколко иновативна училища.

Лагери, школи и допълнителни обучения - на свободен търговски принцип

Осъществяването на услуги в образователната сфера от частни школи, занимални, образователни центрове и др. е дейност, която не е регламентирана от закона за предучилищното и училищното образование. Тези услуги се извършват на свободен търговски принцип от субекти, регистрирани по съответното законодателство, посочват още от МОН.

Туристическите пакети и услуги, които се организират съвместно с училищата и са в рамките на училищното образование, се провеждат задължително въз основа на договор между туроператор и директора на съответното училище. Заниманията могат да са под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и др. Дейностите могат да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време - не повече от 5 учебни дни за отделна паралелка.

М.г. МОН инициира нормативни промени за повишаване на контрола и безопасността на ученическите пътувания. Съгласно тях, когато училище или детска градина организира краткосрочно или по-дълго ученическо пътуване, директорът е длъжен не по-късно от 24 часа да уведоми регионалното управление на образованието, областната структура на "Автомобилна администрация", сектор "Пътна полиция". Подадената информация трябва да съдържа пълни данни за пътуването - маршрут, начален пункт, дата и час на тръгване, очаквано време на пристигане, информация за сключения договор с фирмата превозвач и др.