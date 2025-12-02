Най-трудно се влиза в УАСГ, най-лесно в ТУ-Габрово

От държавните университети най-трудно се влиза в Университета по архитектура, строителство и геодезия, а най-лесно в Техническия университет - Габрово. Това става ясно от данни в рейтинга на университетите за 2025 г.

Става дума за показателя среден успех от дипломата за средно образование на студентите от първи курс във висшето училище. Най-висок е успехът за влизане в УАСГ - 5.55. На втора позиция са СУ и Икономическият университет-Варна със среден успех на първокурсниците 5.51. Следват Националната художествена академия - 5.47 среден успех, НАТФИЗ - 5.44, Медицински университет- Пловдив и Националната музикална академия - със среден успех 5.41, МУ-Плевен - 5.38 и Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив - 5.34.

От частните висши училища на първо място е Американският университет в Благоевград, който всъщност изпреварва и държавните. Там средният успех от първокурсниците от дипломата за средно образование е 5.68. На дъното, с най-нисък успех са влезлите във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - 4.53 и Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг - 4.54. От държавните висши училища с най-нисък успех се влиза в Ту-Габрово - 4.66, а след него са Шуменският университет, Стопанската академия и Минногеоложкият университет, които са със среден успех от дипломата на първокурсниците 4.75.

Обучение с чуждестранни висши училища

АУБ изпъква и по дял на студентите - 100% от всички действащи студенти, обучаващи се в съвместни програми с чуждестранни висши училища, в програми по договор за образователен франчайз и/или в програми, акредитирани в чужбина. Всички студенти се обучават по чужди съвместни програми и във Висше училище по мениджмънт във Варна. Делът им в УАСГ е 41%, а във Висшето военно-морско училище "Н. Й. Вапцаров" - близо 28%.

По брой активни съвместни програми във висшето училище, т.е. програми с чуждестранни университети с поне един действащ студент в тях, обаче номер едно е Софийският университет - с 11 такива програми. Следва Висше училище по мениджмънт с 5 програми, както и още 5 висши училища с по 3 активни съвместни програми с чуждестранни университети - Варненският свободен университет, ТУ-София, УНСС, УАСГ и ХТМУ.