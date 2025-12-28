Учениците ще имат пет дълги уикенда този срок

Илиана Димитрова Дните на НВО в 4. клас са учебни.

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

В началото на календарната година родителите масово поглеждат към графика на учебното време на своите деца, за да планират как да прекарат ваканциите.

Представяме ви кога ще бъдат ученическите ваканции през първата половина на 2026 г., както и датите за националните външни оценявания и матурите за тази учебна година, в които също няма да се учи.

Ваканции

2 февруари - на този ден, който се пада в понеделник, е междусрочната ваканция. Заедно със събота 31 януари и неделя 1 февруари учениците ще имат три почивни дни.

4 април - 13 април - 10 дни пролетна ваканция за 1-ви до 11-и клас

8 април - 13 април - 6 дни пролетна ваканция за 12-и клас

Официални празници и почивни дни

2-3 март - това са понеделник и вторник. Заедно с уикенда, учениците ще имат 4 почивни дни.

1 май - Ден на труда, пада се в петък. Заедно с уикенда стават три почивни дни.

6 май - Гергьовден и ден на българската армия, почивен, сряда

Неучебни дни заради матури и НВО изпити

20 май 2026 г. - задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература за 12-класниците

22 май 2026 г. - втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за 12-класниците. Заради 24 май - Денят на българската писменост, който се пада неделя, почивен ще е 25 май, т.е. учениците ще имат 4 почивни дни от 22 до 25 май.

17 юни - изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас

19 юни 2026 г. - изпит по математика с интегриране на други учебни предмети от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас (тук се падат отново три почивни дни , тъй като 19-ти е петък)

НВО-то в 4. клас е на 3 юни по български и на 4 юни по математика, но дните са учебни.

Край на учебната година:

15 май 2026 г. - за 12. клас

29 май 2026 г. - за 1-3 клас

12.06.2026 г. - за 4-6 клас

30 юни 2026 г. - за 5-6 клас (за паралелки в спортни училища)

30 юни 2026 г. - за 7-11 клас (в периода 01.07.2026 г. - 31.08.2026 г. + 2 седмици за производствена практика за учениците в паралелки с професионална подготовка в 10 и 11 клас и + 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда за учениците в дуална система на обучение в 11 клас)