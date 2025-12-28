Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Учениците ще имат пет дълги уикенда този срок

Извън пролетната ваканция те ще имат три пъти по 3 почивни и два пъти по 4 почивни дни

Днес, 13:45
Дните на НВО в 4. клас са учебни.
Илиана Димитрова
Дните на НВО в 4. клас са учебни.

В началото на календарната година родителите масово поглеждат към графика на учебното време на своите деца, за да планират как да прекарат ваканциите.

Представяме ви кога ще бъдат ученическите ваканции през първата половина на 2026 г., както и датите за националните външни оценявания и матурите за тази учебна година, в които също няма да се учи.

 

Ваканции

2 февруари - на този ден, който се пада в понеделник, е междусрочната ваканция. Заедно със събота 31 януари и неделя 1 февруари учениците ще имат три почивни дни.

4 април - 13 април - 10 дни пролетна ваканция за 1-ви до 11-и клас

8 април - 13 април - 6 дни пролетна ваканция за 12-и клас

 

Официални празници и почивни дни

2-3 март - това са понеделник и вторник. Заедно с уикенда, учениците ще имат 4 почивни дни.

1 май - Ден на труда, пада се в петък. Заедно с уикенда стават три почивни дни.

6 май - Гергьовден и ден на българската армия, почивен, сряда

 

Неучебни дни заради матури и НВО изпити

20 май 2026 г. - задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература за 12-класниците

22 май 2026 г. - втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за 12-класниците. Заради 24 май - Денят на българската писменост, който се пада неделя, почивен ще е 25 май, т.е. учениците ще имат 4 почивни дни от 22 до 25 май.

17 юни - изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас

19 юни 2026 г. - изпит по математика с интегриране на други учебни предмети от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас (тук се падат отново три почивни дни, тъй като 19-ти е петък)

НВО-то в 4. клас е на 3 юни по български и на 4 юни по математика, но дните са учебни. 

 

Край на учебната година:

15 май 2026 г. - за 12. клас

29 май 2026 г. - за 1-3 клас

12.06.2026 г. - за 4-6 клас

30 юни 2026 г. - за 5-6 клас (за паралелки в спортни училища)

30 юни 2026 г. - за 7-11 клас (в периода 01.07.2026 г. - 31.08.2026 г. + 2 седмици за производствена практика за учениците в паралелки с професионална подготовка в 10 и 11 клас и + 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда за учениците в дуална система на обучение в 11 клас)

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ваканции, български ученици

Още новини по темата

Просветният министър: Ученици от някои общности ходят на училище с ножове
22 Окт. 2025

Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил свой връстник в мола
21 Окт. 2025

Наши ученици спечелиха 5 медала от олимпиада по информатика
04 Септ. 2025

Ученическите ваканции: 12 дни по Коледа и 10 дни напролет

27 Авг. 2025

Наши ученици завоюваха международни отличия по икономика
08 Авг. 2025

Над 1600 са свободните места за гимназиите в София
25 Юли 2025

МОН предлага 12 дни почивка за учениците по Коледа
23 Юли 2025

СМГ и Немската гимназия са лидери и след 2-ро класиране в гимназиите
22 Юли 2025

Наши ученици завоюваха бронзови медали по физика
09 Юли 2025

Над 2000 занимания ще има за децата през лятото

24 Юни 2025

Учениците са натрупали по 48 извинени отсъствия за срока
12 Май 2025

"Разкрепостените" учители са ключът към училищата на бъдещето

22 Апр. 2025

5 начина учениците да слушат без оценка за дисциплина
14 Апр. 2025

Над 1500 гимназисти ще преминат обучения по пътна безопасност
10 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?