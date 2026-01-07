Медия без
Съдът спря интегралния изпит по математика в 7. клас

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд

Днес, 15:15
Новият формат бе атакуван от родители, които внесоха поотделно три съдебни жалби.
СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Съдът спря дълго обсъждания и отричан от част от родителите интегрален изпит по математика в 7. клас. Това става ясно от определение на Административен съд-София град от 19 декември 2025 г.

С него се спира предварителното изпълнение на заповедта на просветния министър от август м.г., в частта й, в която бе определено изпитът от националното външно оценяване по математика в края на 7. клас през учебната 2025/26 г. да се проведе под формата на тест, който интегрира още 6 учебни предмета: математика, биология, химия, физика, география и човекът и природата.

Новият формат бе атакуван от родители, които внесоха поотделно три съдебни жалби. В мотивите си те посочваха, че заповедта на министъра за интегралния изпит е незаконосъобразна и противоречи на принципа за предвидимост в училищното образование. Според тях променяйки формата на изпита не в разумен срок, министърът третира по различен начин учениците от различните випуски, което е недопустимо.

Според заповедта изпитът трябваше да съдържа общо 24 задачи, от които 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика; 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите 6 учебни предмета, и да е с общо времетраене 180 минути. Целта на МОН беше да се засили обучението и по другите предмети от областта на природните науки, в които изоставаме значително от средното ниво в ЕС.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

От съда съобщиха, че министър Красимир Вълчев е обжалвал спирането на заповедта, но после е оттеглил жалбата си. Делото е насрочено по същество за 30 януари.

След решението се очаква изпитът да си остане само със задачи по математика, както досега. Вероятно ще е нужна нова заповед на министъра на образованието.

 

