Граждани поискаха нови реформи в обучението по математика

Сегашната политика и предложените промени в училищния закон засилват проблемите в обучението по математика в прогимназиалния етап, задълбочават срива по този предмет и увеличават сивия сектор на частните уроци, а в дългосрочен план ще доведат и до липса на конкурентоспособност на икономиката ни. Това предупреждава в свое писмо до депутатите гражданската група "Математика за всеки", която настоява за нови, различни мерки за увеличаване на интереса и резултатите по математика.

Оттам настояват да отпадне предложението на МОН математическите гимназии да се трансформират в специализирани училища, което означава, че веднъж приети в 5. клас в математическа гимназия учениците няма да кандидатстват отново в 7. клас, а ще запазват местата си. "Това предоставя изкуствен монопол и доминация на тези училища. В резултат родителите ще бъдат принудени да записват децата си в математическите гимназии в 5. клас, за да гарантират местата им в гимназиален етап, което ще доведе до отлив на таланти и срив на нивото в математическите паралелки в останалите райони на София. Останалите - извън приема деца, тотално ще загубят интерес към математиката заради липса на последващи възможности за развитие. Математиката ще бъде превърната в екзотична наука", казва Тодор Тодоров, основател на гражданската група. По думите му тази промяна ще доведе до разширяване на сивия сектор на частните уроци, освен това е дискриминационна и повишава риска от корупционни практики и социални неравенства.

"Сумата за обучение по математика в частно училище в 5.-12. клас към момента възлиза на 100 000 лева (8 години по 13 хил. лв.) и всички бедни общности ще бъдат изолирани от математическо образование, повишавайки социалното неравенство в страната. От друга страна, около 10,000 лева на дете струва подготовката за прием в 5. клас в момента и не гарантира място, което предполага, че предлаганите суми за “уреждане” на дете в гимназия ще бъдат от порядъка на 20-30 до 50-60 хиляди лева. Като следствие нивото в математическите гимназии ще се понижи, броят на силните деца на година ще спадне, а икономиката ни ще претърпи значителни загуби", смята той. Ако все пак това предложение се приеме, приемът от 5. до 12. клас да бъде ограничен до не повече от 30% от капацитета на гимназиите, предлага Тодоров.

От гражданската група открай време се борят и за предоставяне на възможност селектирани квартални училища да осъществяват държавен прием в математическа паралелка в 5. клас. "София има нужда от поне 5 нови математически гимназии, за да може да подготви математическите си таланти за икономиката, което прави решаването на проблема през гимназиите невъзможно. Липсата на места в математически паралелки в 5. клас в големите градове (София, Варна, Бургас, Пловдив), областните градове без държавен прием (Велико Търново, Търговище и Кърджали) и други големи градове (Карлово, Петрич, Лом, Сандански, Горна Оряховица, Свищов, Троян и други) може да се адресира единствено през елитните квартални училища, на които да се предостави възможност да осъществяват държавен прием в математическа паралелка в 5. клас. Математическият талант е силно разпръснат между училищата и е нужна законодателна промяна, която да позволи избрани елитни училища да могат да формират селективна математическа паралелка от ученици на различни училища", казват гражданите.

Според тях приемът в паралелки с профил “Математически” в 8. клас трябва да се извършва чрез математически състезания, които се провеждат в контролирана среда. Мотивите са, че между 4. и 8. клас има 85% спад на интереса към математически състезания, а основната причина е, че децата в прогимназията спират със състезанията, за да отделят време на подготовка за НВО. "Това превръща приема в 8. клас в безкрайно повтаряне на материал и заучаване на стратегии за постигане на максимален резултат. Реалната стойност на подобно знание е нулева. С въвеждането на състезателен прием се отваря възможността за придобиване на задълбочени математически знания по време на целия прогимназиален етап, което да спомогне да се изгради силна конкурентна математическа среда. Състезателният прием решава и проблема с отпадането на таланти от математическите гимназии, защото е механизъм да правят по-силна селекция в 8. клас и да работят с по-талантливи деца", казват от "Математика за всеки".

Други мерки, за които те настояват, са увеличаване на броя на местата с профил “Математически” в гимназиален етап или запазване на основния капацитет на математическите гимназии за приема в 8. клас, въвеждане на национален кръг на олимпиадата по математика за учениците от 5. и 6. клас и увеличаване бройките на учениците, които преминават на него, както и промяна на учебната програма в 3., 4. и 5. клас, която да адресира срива по математика в прогимназията.

Недостиг

"Държавният прием в математическа гимназия в 5. клас в България е 1300 деца. На национално ниво 650 от най-добрите 1300 деца по математика са в София и се борят за 200 места, а 1000 са в четирите най-големи града на страната, където има 400 места", казват от "Математика за всеки". Данните им показват, че само 100 от най-силните 200 ученици по математика в 7. клас в София се обучават в СМГ и НПМГ. Останалите 100 са извън гимназиите.