Учителските атестации се заменят от годишна оценка през юни и юли

С нормативни промени МОН цели поетапно изравняване на цикъла на оценяване за всички педагози след 2026 г.

Днес, 05:59
До юли 2027 г. би следвало всички учители да са минали поне през една атестация.
Силвия Георгиева
Учителите ще се оценяват веднъж годишно в периода юни-юли, а не както е в момента - през октомври-ноември на всеки 4 г. Това предвиждат предложени от МОН промени в наредбата за статута и професионалното развитие на учителите и директорите. Целта им е осигуряване на спокойствие и намаляване на административната тежест в училищата и детските градини, тъй като оценяването ще се състои след приключване на учебното време.

Редакциите следва да се гледат в контекста на очакваните промени в училищния закон, предложени от МОН и приети засега на първо четене в парламента. С тях министерството залага нов модел на оценяване на труда на педагогическите специалисти - атестациите, които сега са на всеки 4 г., ще отпаднат и ще бъдат заменени от ежегодно оценяване на учителите.

Според сега действащата наредба атестацията (за тези, за които предстои такава) трябваше вече да е започнала - през октомври-ноември. За да не се получи обаче ситуация, в която учителите да бъдат атестирани сега, а след приемане на закона да трябва да минават отново през годишна оценка, с предлаганите в момента промени МОН измества периода на оценка за юни-юли. След приемане на редакциите в закона, наредбата за статута и професионалното разивитие на учителите ще бъде отново променена, като думата "атестация" ще бъде заменена с ежегодна оценка на труда, обясниха от МОН. Оттам посочиха, че се очаква първата оценка на труда на учителите да се случи в края на учебната 2025/26 г., т.е. през юни-юли 2026 г.

 

Горещо

Темата с учителските атестации е много чувствителна и с основание може да се каже, че е пълна бъркотия. Те бяха въведени с училищния закон през 2016 г. с цел постигане на по-високо качество в образованието, но започнаха реално да се осъществяват през 2020/2021 г. От тогава досега сроковете за тях бяха няколко пъти отлагани - заради ковид и по други причини. Първоначално те бяха обвързани с инспектирането - атестации можеха да се провеждат само в училища, където бе минала инспекция. Националният инспекторат по образованието обаче няма капацитет да оцени всички училища в срок, затова и това условие бе премахнато преди година. Около предстоящото им заменяне с ежегодна оценка на труда обаче също има съмнения - около наличния капацитет да се правят всяка година, както и че могат да се използват за саморазправи с учители.

