Намаляването на заплатите на учителите в Румъния предизвика протести

Вече повече от седмица учители от Букурещ и страната протестират пред сградата на Министерството на образованието в румънската столица

За втори път в рамките на половин месец синдикатите в образованието в Румъния поискаха от президента Никушор Дан да се намеси, за да отмени увеличението на задължителния брой учебни часове, които трябва да имат учителите, намаляването на почасовата ставка, намаляването на стипендиите на учениците, сливането на малките училища и други мерки, приети от правителството на Илие Боложан, предаде БТА.

„Реалността ни показва, че ще има щатни учители, които ще бъдат съкратени. Други вече няма да получават пълните си заплати, защото ще бъде невъзможно да се осигури пълната им 20-часова норма“, пишат недоволните в отворено писмо до държавния глава, публикувано на официалните им профили в Интернет. Те се аргументират още, че планираните промени ще увеличат недостига на квалифицирани кадри и ще намалят качеството на образователния процес.

Синдикалистите молят президента да се намеси като медиатор между държавата и обществото, в противен случай ще предприемат още мащабни протестни действия.

Вече повече от седмица учители от Букурещ и страната протестират пред сградата на Министерството на образованието в румънската столица. Днес за първи път демонстрация се провежда и пред партийна централа – тази на Съюз за спасение на Румъния. Тя бе предавана на живо в интернет. „Бъдещето е в класовете, не го разрушавайте с глупави закони“, гласи един от надписите на плаката на протестиращите от Дъмбовица, Мехединц, Браила и Букурещ. Те готвят мащабен митинг с участието на 30 000 души за първия учебен ден на 8 септември.

Междувременно недоволството обхвана и други сектори. Представителните синдикални конфедерации в Румъния се споразумяха да подготвят общ набор от искания, да организират протести, като започнат на 20 август по градове и да събират подписи за обща стачка в знак на недоволство от фискалните мерки на правителството, които влязоха в сила от 1 август.