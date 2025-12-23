Медия без
Гръцките фермери предизвикаха енергийна криза в РС Македония

Днес, 19:40
ЕПА/БГНЕС

Правителството на Северна Македония обяви кризисно положение на пазара на електрическа енергия заради затруднената доставка на енергоносители, вследствие на блокадата на границите с Гърция от гръцките земеделци.

На днешното правителствено заседание в Скопие беше взето решение да бъдат активирани държавните резерви. В тях държавата разполага с 10 500 тона мазут, които са достатъчни за 47 дни.

„Причината за обявяването на кризисно положение е невъзможността за доставка на мазут, който е необходим за производството на електрическа енергия. Правителството информира, че задължителните резерви от нефтен дериват ще бъдат предоставени безвъзмездно“, съобщи кабинетът.

„Няма да има никаква криза. За гражданите това няма да означава нищо, тъй като държавата разполага с резерви от мазут. Това означава, знаете, има протести от страна на гърците и вече повече от 50 дни има невъзможност за доставка на мазут. Това означава, че държавните резерви ще снабдяват с мазут“, заяви министърът на енергетиката Саня Божиновска.

Протести на гръцките земеделци има и този следобед, но министърът на енергетиката посочи, че според най-новите информации граничните пунктове с Гърция ще бъдат проходими по време на празниците.

