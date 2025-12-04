Движението през ГКПП "Кулата" е възстановено

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Преминаването на леки и тежкотоварни автомобили при ГКПП "Кулата - Промахон" е възстановено, съобщиха към 11.30 часа от АПИ.

Заради протестите на гръцките фермери сутринта на българо-гръцката граница при Кулата се бе образувала близо 10-километрова опашка от тежкотоварни камиони по магистрала "Струма". Единствено движението на леки автомобили се извършваше нормално.

По-късно днес АПИ съобщи, че протестиращите гръцки фермери са блокирали ГКПП "Илинден – Ексохи" за преминаване на тежкотоварни автомобили над 12 т. Шофьорите изчакват на място.