Движението през ГКПП "Кулата" е възстановено

На втория ден на протеста гръцките фермери блокираха "Илинден-Ексохи"

Днес, 11:48

Преминаването на леки и тежкотоварни автомобили при ГКПП "Кулата - Промахон" е възстановено, съобщиха към 11.30 часа от АПИ. 

Заради протестите на гръцките фермери сутринта на българо-гръцката граница при Кулата се бе образувала близо 10-километрова опашка от тежкотоварни камиони по магистрала "Струма". Единствено движението на леки автомобили се извършваше нормално. 

По-късно днес  АПИ съобщи, че протестиращите гръцки фермери са блокирали ГКПП "Илинден – Ексохи" за преминаване на тежкотоварни автомобили над 12 т. Шофьорите изчакват на място. 

 

