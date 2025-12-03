Гръцките фермери блокираха ГКПП "Кулата"

От днес следобед да се премина през граничния пункт „Кулата“ е невъзможно. БТА потвърди блокадата, агенцията съобщи за полиция и опашка от леки коли, тирове. Причината са гръцките фермери - протестират за изплащане на субсидии.

Напрежението се качваше през последната седмица. Плащането на субсидии се бави поради корупционен скандал в гръцката агенция по земеделски плащания - в срок са преведени частично суми. Фермерите настояват за всички пари, а и за мерки за повишаване на изкупната цена на продуктите. През последните дни поетапно бяха блокирани пътни участници (край Солун, Атина, по островите), имаше заплахи за още барикади, живи вериги. За около 48 часа бе спряно движението на граничния пункт със Северна Македония "Евзони". Така дойде ред и на ГКПП "Кулата".

Засега не се знае кога ще бъде вдигната блокадата. Реално "Кулата" е затворен от българските власти по настояване на гръцките, след като по пътищата на юг не може да се мине.

Говорителят на правителството Маринакис заяви, че задълженията ще бъдат покрити до края на годината. Фермерите обаче не са съгласни на обещания.