"Магазините за хората" мутираха до щандове

"Магазините за хората", за които бюджетът тази година отпусна 10 млн. лв., мутираха до щандове във вече съществуващи магазини.

Това става ясно от отговор на земеделския министър Георги Тахов на питане на "Офнюз" какво се случва с този проект, вкаран в последния момент при гласуването на бюджет 2025 по инициатива на председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Със задачата да създаде държавна търговска верига за хранителни и нехранителни стоки от първа необходимост с надценка не повече от 10% и с приоритет българско производство, бе натоварен агроминистърът Георги Тахов.

Още тогава беше ясно, че този проект е обречен при изобилието от магазини от всякакъв тип, и че в крайна сметка държавата само ще потроши едни 10 млн. лв., както се случи преди години с инициативата да се прави държавна верига бензиностанции.

Правителството обаче назначи през август трима директори в държавното предприятие "Магазин за хората", които до този момент, както става ясно от отговора на земеделския министър, все още водят преговори с доставчици на стоки. Едно е ясно - магазини за хората все още няма.

От агроведомството оправдават огромното забавяне с това, че става дума за "сложен и многоетапен процес, който обхваща множество административни и правни действия, комуникации между различни институции и пазарно проучване на най-добрите условия, при които могат да се закупят хранителните стоки от първоначалния асортимент, с който ще стартира този тип социални ориентирана търговия".

Според министър Тахов забавяне няма, ЕАД-то вече функционира и дори наскоро е открит сайт на дружеството.

Припомняме, че Тахов обеща първият народен магазин с евтини стоки да се появи през септември в Пловдив, а до Коледа още 50 обекта да бъдат открити.

Пред Офнюз от ведомството твърдят друго - на първия етап няма да се откриват самостоятелни търговски обекти в обичайния им формат, а на специално обозначени места във вече съществуващи магазини-партньори, ще се излагат стоките от асортимента на "Магазин за хората".

Така излиза, че в един търговски обект може да видим сирене от една и съща марка с две различни цени - едната по правилата на държавната фирма с до 10% надценка, а другата според икономическата преценка на търговеца, приютил държавната фирма. Т.е. ще имаме "щандове за хората", а останалите щандове явно няма да са за хората.

От министерството обясняват, че в момента се провеждат пазарни проучвания и преговори с търговци в цялата страна за постигане на "най-добрата пресечна точка между ниска цена и високо качество".

На въпрос с кои производители се водят преговори, Министерството на земеделието и храните отговаря, че се водят преговори както с големи, така и с малки български производители, като сключените договори ще бъдат обявявани на сайта на държавното дружество. Цените на "щандовете за хората" щели да са сравними с промоционалните цени на големите търговски вериги и в общия случай поне 10-30% по-ниски от регулярните цени на рафт.

"Усилията засега са да се открият такива щандове със стоки от първа необходимост в малки населени места, за да не се налага на жителите да пътуват до големия град да се запасяват", обясняват от министерството.

На въпрос за какво са използвани отпуснатите 10 млн. лв. от министерството отговарят: "Все още текат преговорните процеси с потенциалните търговски партньори по отношение на хранителни стоки, логистични, рекламни и други административни услуги, съпътстващи търговията с храни и до реално разходване на парични средства за тази цел не се е стигало. При условията на строга бюджетна дисциплина, дружеството е разходвало до момента единствено минимални суми за текуща месечна издръжка". Не се посочва обаче на каква стойност е месечната издръжка.

От агроминистерството твърдят, че с бюджет 2026 няма да получат допълнителни средства за държавното предприятие "Магазин за хората".