Банките безплатно ще обединяват евро сметки до март

Фирмите е добре да оставят активна старата левова сметка заради историята на разплащанията, съветват експерти

Днес, 15:23
Някои банки по принцип не начисляват такса за закриване на сметка, както и не начисляват такси при прехвърляне на средства от една сметка в друга чрез мобилно банкиране.
Много потребители сега се оказаха с две банкови сметки в евро в една и съща банка. Едната е доскорошната им левова сметка, превалутирана от 1 януари, а втората - стара еврова сметка.

Законът за въвеждане на еврото позволява в първите два месеца на годината - януари и февруари, тези сметки да бъдат обединени в една, без банките да начисляват такси и комисиони за тази операция.

Всъщност законът казва следното: ако лице към датата на въвеждане на еврото е имало платежни сметки в левове и в евро в една и съща банка, може в двумесечен срок от датата на въвеждане на еврото да поиска закриване на едната сметка и прехвърляне на положителното салдо по нея към другата сметка при запазване на условията по сметката, в която се прехвърлят средствата. За тези операции не се начисляват такси и комисиони.

В случай че по сметка, която се закрива, има дебитно салдо или издадена кредитна карта, клиентът трябва да погаси задължението си преди закриването.

"След изтичане на двумесечния период за закриването е възможно да се приложи обичайната такса за услугата „закриване на сметка“, съгласно тарифата на банката", посочиха от Банка ДСК на запитване на "Сега". И уточниха, че до закриването на сметката продължават да се прилагат обичайните условия за обслужване.

От ОББ обърнаха внимание, че при обединяването на сметки, тази, която се закрива, трябва да е свободна от тежести, запори или други законови ограничения. 

Някои банки по принцип не начисляват такса за закриване на сметка, както и не начисляват такси при прехвърляне на средства от една сметка в друга сметка на клиента чрез мобилно банкиране, така че операцията по обединяването на парите от две отделни евро сметки може да излезе безплатно и след изтичането на февруари 2026 г.

Възможно е да се обединят и депозитни сметки, но преди това трябва да се провери кога са падежите им. Защото ако един депозит се закрие преди датата на падежа, за да се прехвърлят парите в него към другия депозит, ще се изгуби натрупаната лихва, (ако банката изобщо начислява лихва).

Същите правила важат и за фирмените сметки в евро

Фирмите също в двумесечен срок може да обединят без такси и комисиони две сметки. 

"Всяка компания ще трябва да вземе изключително важно решение: коя от вече двете си сметки в евро да запази - бившата левова, която на 1 януари беше автоматично превалутираната, или вече съществуващата към 2025 г. еврова сметка", казват експертите от консултантската и одиторска компания Baker Tilly SEE.

Голяма част от компаниите до началото на 2026 г. са разполагали освен с фирмена сметка в левове и стакава в евро. 

Според експертите на Baker Tilly е по-добре фирмите да запазят левовата си сметка, която е била автоматично превалутирана в евро.

„Тази сметка съхранява цялата история на разплащанията на фирмата, независимо дали става дума за плащания на данъци, осигуровки или преводи към контрагенти. Ако тази сметка се закрие, е възможно да възникне ситуация, при която ще е необходима справка по конкретен казус, което може да се окаже сериозна трудност“, обясняват експертите.

Например в случаи, изискващи предоставяне на историческа информация като спор с контрагент за извършено плащане до края на 2025 г., при който ще е необходимо да се докаже превод от бившата левова сметка. Или пенсиониране на служител, при което НОИ извършва изчерпателна проверка на внесените осигуровки назад във времето.

Възможно е все пак и паралелно съществуване на две или повече сметки в евро след приемането на еврото.

