Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Софтуерен глич" вдигнал сметките за ток

Днес, 13:51
Булфото

„От регулатора подозират, че някои от завишенията се дължат от софтуерен глич на билинг системата. Те са свалили тези електромери и са ги дали на независима лаборатория. Няма надписани сметки от човек или поради умишлено действие, но не е изключено заради този софтуерен глич да е станало объркване в тарифите" - това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР по повод оплакванията за надвишени сметки за електричество.

Терминът „софтуерен глич“ (software glitch) описва внезапна повреда. Това е кратковременна, неочаквана грешка в компютърна програма или система, която обикновено се коригира сама или изчезва след рестарт. Гличът се появява веднъж при специфични обстоятелства и после е трудно да бъде повторен. На практика, високите сметките се обясняват не с човешка грешка или методика, а с аномалии, които се дължат на претоварване на процесора, софтуерен конфликт или нещо подобно. 

Трайков допълва: „През първия ми работен ден поканих господин Младеновски, председателят на КЕВР, за да получа най-пълната и актуална информация относно завишените сметки за ток“. „Част от обяснението е напълно обективно, тъй като ноември 2025 година потреблението е било доста по-малко в сравнение с ноември 2024, а декември 2025 доста по-високо в сравнение с декември 2024 година и когато човек сравни ноемврийската и декемврийската сметка за 2025 година, тази голяма разлика прави впечатление".

Трайков сподели, че е получил уверение от Младеновски до края на февруари или началото на март, да има окончателна информация, която ще бъде споделена публично. „И един човек да има, който е ощетен, трябва по предвидените законови механизми да бъде компенсиран – било с парични средства, или с приспадане от следващата сметка“, каза служебният министър.

„Всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура“, обясни още веднъж Трайков. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Трайчо Трайков, сметки за ток

Още новини по темата

Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
21 Февр. 2026

КЕВР потвърди за многократно завишени сметки за ток
19 Февр. 2026

Сметките за ток за януари са с 40% по-високи
06 Февр. 2026

КВЕР се закани да сваля електромери за надути сметки

05 Февр. 2026

Бомбастични сметки за ток стреснаха абонати в цяла България
04 Февр. 2026

След многобройни жалби КЕВР ще проверява ЕРП-тата и ВиК дружествата
02 Февр. 2026

Плащането на битови сметки ще е затруднено от 29 декември до 5 януари
26 Дек. 2025

Трайчо Трайков алармира, че сградата на Народното събрание се разпада
31 Окт. 2025

Радев, дай парите от "Боташ" за децата, зове районен кмет
01 Юни 2025

Мъж открадна 60 фиданки от бул. "Цариградско шосе" за вилата си
24 Март 2025

Трайчо Трайков обяви, че тръгва към смяна на името на ул. "Граф Игнатиев"
20 Февр. 2025

Под паметника на Съветската армия имало зала
24 Март 2024

Столичната община възстановява водното огледало пред хотел "Рила"
14 Март 2024

Двойни сметки за ток стреснаха гражданите
17 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?