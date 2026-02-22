"Софтуерен глич" вдигнал сметките за ток

„От регулатора подозират, че някои от завишенията се дължат от софтуерен глич на билинг системата. Те са свалили тези електромери и са ги дали на независима лаборатория. Няма надписани сметки от човек или поради умишлено действие, но не е изключено заради този софтуерен глич да е станало объркване в тарифите" - това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР по повод оплакванията за надвишени сметки за електричество.

Терминът „софтуерен глич“ (software glitch) описва внезапна повреда. Това е кратковременна, неочаквана грешка в компютърна програма или система, която обикновено се коригира сама или изчезва след рестарт. Гличът се появява веднъж при специфични обстоятелства и после е трудно да бъде повторен. На практика, високите сметките се обясняват не с човешка грешка или методика, а с аномалии, които се дължат на претоварване на процесора, софтуерен конфликт или нещо подобно.

Трайков допълва: „През първия ми работен ден поканих господин Младеновски, председателят на КЕВР, за да получа най-пълната и актуална информация относно завишените сметки за ток“. „Част от обяснението е напълно обективно, тъй като ноември 2025 година потреблението е било доста по-малко в сравнение с ноември 2024, а декември 2025 доста по-високо в сравнение с декември 2024 година и когато човек сравни ноемврийската и декемврийската сметка за 2025 година, тази голяма разлика прави впечатление".

Трайков сподели, че е получил уверение от Младеновски до края на февруари или началото на март, да има окончателна информация, която ще бъде споделена публично. „И един човек да има, който е ощетен, трябва по предвидените законови механизми да бъде компенсиран – било с парични средства, или с приспадане от следващата сметка“, каза служебният министър.

„Всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура“, обясни още веднъж Трайков.