Дянков: 6000 чиновници пенсионери ни струват 300 млн. евро

Тези хора може да бъдат съкратени още другата седмица и така ще се намерят пари за изборите, каза председателят на Фискалния съвет

Днес, 09:54
Симеон Дянков "намери" 300 милиона евро с едно движение
Снимка: Архив
Симеон Дянков "намери" 300 милиона евро с едно движение

Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков даде екстрено решение откъде да се намерят пари за предстоящите избори. 

"Новият министър на финансите Георги Клисурски заяви, че трябва да намери пари за идващите избори. Това са около 160 милиона евро. Откъде можем бързо да намерим тези пари? Още в понеделник, като министър на финансите, би могъл да издаде заповед всички държавни служители в надпенсионна възраст веднага да се пенсионират и техните места се съкращават", каза Дянков пред БНТ. 

"По министерствата в момента има около 6000 души, които са в пенсионна възраст. В Министерството на финансите, например, са 90. Ако 6000 души бъдат пенсионирани и бройките се съкратят - очевидно няма по-млади кандидати за тази работа, щом стоят пенсионерите - парите ще се намерят. Разходите на държавата са средно 4000 евро на човек - заплата и осигуровки. Знаете, че държавните служители не плащат осигуровки. Т.е. разходите на човек са средно 50 000 евро на година", изчисли Дянков. 

"Т.е. за 6000 души разходите са 300 милиона евро. Ето пари за избори два пъти. Решението за пенсионирането на тези служители е изцяло в ръцете на финансовия министър. Внася го в Министерски съвет и останалите министри трябва да направят същото. Този въпрос може да бъде решен за една седмица", заключи Дянков. 

