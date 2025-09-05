Дянков: По-добре вдигане на ДДС от ръст на осигуровките

Бившият финансов министър и настоящ председател на Фискалния съвет Симеон Дянков продължи задочното си противопоставяне с премиера Росен Желязков по тема бюджет 2026. Дянков е категоричен, че държавата не може да удържа дефицита в лимита от 3% и ще е принудено да вдига ставки. “Аз не съм привърженик на вдигането на ДДС, но твърдя, че бюджетът не може да мине без вдигане на ставки. Правителството също го признава, защото залага вдигане на осигуровки. Но вдигането на осигуровки е най-лошата идея, тя ще удари всички фирми, коментира Симеон Дянков в студиото на bTV.

“Това, което казвам, е, че ако трябва да се събират допълнителни приходи, поне не правете най-лошо нещо. Идете към друго”, коментира Дянков. Наскоро той коментира, че ще се наложи вдигане на ДДС от 20 на 22%, което доведе до опровержение от страна на Росен Желязков. Според Дянков няма как държавата да продължи да удържа дупката в хазната, след като не реже разходите и единствените варианти са вдигане на приходите или ръст на дефицита и дълга. В тригодишната бюджетна прогноза правителството заложи ръст на пенсионната вноска от 3% за 2026 и 2% за 2027-а г. Вдигането на осигуровките ще засегне работещите, вдигане на ДДС засяга цялото потребление, включително и бедни и пенсионери.

“В предходни години използвахме като буфер капиталовите разходи, които не се изппълняваха на заложените нива. Тази година също към момента няма високо изпълнение - остават още 8.5 млрд. лв. спрямо заложеното, но правителството твърди, че ще изпълни плана и няма да ползва тези пари за резерв”, коментира Дянков. Ако това се случи, той е категоричен, че дефицитът ще отиде много над 3%. “На база данните за юли може да се очаква дефицит от порядъка на този от 2014-а година, когато стигнахме минус от 5.4% от БВП”, коментира Дянков.

Според него единствената надежда за по-добро изпълнение на бюджета е планът за възстановяване и устойчивост. Дянков похвали правителството, че работи добре по него. Ако второ и трето плащане постъпят до края на годината, каквито са очакванията, това ще повлияе за свиване на дефицита”, коментира Дянков.

Той определи като озадачаващото съгласието на банките да плащат авансово корпоративен данък, който се дължи през 2026-а и допусна, че това се прави заради опасността да бъдат обложени свръхпечалбите им.

Това е плашилото, което стои от другата страна, коментира Дянков. Банките внесоха авансово 500 млн. лв. данък, който биха дължали догодина, като това допринася за по-доброто изпълнение на постъпленията от корпоративен данък. Авансово се внася и дивидент от част от държавните фирми. Това обаче ще отвори дупка в постъпленията за 2026-а година, припомни Дянков.