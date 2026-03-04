Медия без
Спецов отстрани ветеран от ръководството на "Лукойл Нефтохим"

Дългогодишният производствен директор Димитър Добрев вече не е в управата на бургаската рафинерия

Днес, 14:38
Румен Спецов продължава с кадровите промени в "Лукойл Нефтохим Бургас".
Особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов е отстранил Димитър Добрев от Управителния съвет. Това е станало с процедурна хватка - с решение на Спецов членовете на УС са съкратени от четирима на трима и така Добрев е изпаднал от борда. Новината бе съобщена от "Капитал". Изданието посочва,  че решението на особения управител е от 26 февруари и промяната вече е вписана в Търговския регистър. 

Димитър Добрев е дългогодишен директор "Производство" в рафинерията. Член е на управителния съвет от 2008 г. 

С подобна маневра през ноември Румен Спецов отстрани по-рано и друг член на УС на бургаския нефтокомбинат Евгени Маняхин. На 17 ноември той освободи Маняхин (който е швейцарски гражданин) като председател на УС. С решение на особения управител  от 7 януари пък управителният съвет на "Лукойл Нефтохим" бе намален четирима на петима и така руснакът с швейцарски паспорт остана извън ръководството.

 

