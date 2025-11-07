Управляващите скоростно приеха скандален закон за "Лукойл Нефтохим"

Управляващата коалиция днес постигна рекорд по скоростно приемане на закон. За един ден законови поправки са внесени в парламента, приети са от ресорната комисия, след това бяха гласувани на първо четене в пленарна зала и веднага след това предложени за второ, окончателно гласуване.

Тази сутрин за 26 секунди енергийната комисия в парламента одобри спешни законодателни промени , даващи огромни правомощия на особения търговски управител, който ще бъде назначен в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу руската "ЛУКойл". Освен да осъществява оперативното управление на компанията, той ще може да се разпорежда с нейни активи, т.е. да ги разпродава, при това без съдебен и административен контрол.

Знаково първият подпис под експресното законотворчество е на човек на Пеевски - Станислав Анастасов, депутат от ДПС-Ново начало. В мотивите се твърди, че е копиран немският опит - Германия още през 2022 г. приложи фигурата на "особен управител" на немското дружество на руската "Роснефт", която също попадна под санкциите на САЩ. Част от текстовете в нашия "препис" обаче звучат като брутално погазване на права и на Конституцията. Авторите са записали, че каквото и да върши особеният управител, неговите актове и действия са необжалваеми и не подлежат нито на административен, нито на съдебен контрол, което е откровена покана за произвол.

В проектозакона пише, че акционерите на предприятието ще бъдат напълно лишени от право на глас и на участие във взимането на решенията - включително и ако особеният управител реши да продава акциите им. Това със сигурност го няма в германския закон - там се предвижда сделка да се прави със съгласието на акционерите.

Опозицията обяви, че никога в българското Народно събрание не е имало така арогантност.

"Енергийната комисия бе обявена за 9.10 ч, но заседанието е започнало пет минути по-рано и е протекло по-малко от 1 една минута, като присъстващите от управляващата коалиция са си го гласували", обяви Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Поправките са прокарани в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход- Вносителите са Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало"), Павела Митова (ИТН) и Иван Ибришимов (БСП-ОЛ).

В мотивите към законопроекта се посочва, че санкциите, които САЩ наложи на руската компания, ще доведат до спиране на работата на рафинерията. "Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура", обясняват вносителите.

Промените предвиждат разпоредителни сделки след назначаване на особения търговски управител от Министерския съвет, извършени от собствениците на капитала на компанията, която оперира критичната инфраструктура и съхранява, транспорта или търгуват на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, са нищожни.

От датата на назначаване на особения управител акционери, съдружници и собственици губят правомощията си по отношение на компанията, които управителят ще може да упражнява в пълен обем. Разпоредителни сделки с акциите или дяловете в капитала ще се извършват след пазарна оценка, а прехвърлянето ще се счита за извършено, след като правителството одобри купувача. Тук трябва да се уточни, че според приети наскоро законови промени, прокарани от управляващите, решението на Министерския съвет за евентуална сделка трябва да получи предварително одобрение от ДАНС.

Парите от подобни сделки ще се депозират в сметка в Българската банка за развитие (ББР), контролирана от финансовия министър. Последният разпределя получената цена съобразно вида и размера на прехвърлените права в срок от 6 месеца от постъпването й в сметката - но изрично се уточнява, че това става, ако не е налице нормативна пречка и след одобрение на правителството.

Дебати: Голямото "Д" иска да вземе рафинерията

Партиите от опозицията се противопоставиха на "дивашкия начин", по който управляващите искат да сложат ръка на бургаската рафинерия.

От "Възраждане" и "Демократична България" директно обвиниха коалицията, че отнемането на активите на компанията няма да е в полза на държавата, а за да бъдат продадени на подставени лица на Делян Пеевски. "Голямото Д иска да вземе рафинерията", обяви Ивайло Мирчев.

"Давате ли си сметка какво предлагате? Едно лице, което задкулисно управлява държавата, създава закон за себе си, като първо национализира "Лукойл Нефтохим" и после го продава вероятно на себе си чрез подставени лица", посочи Искра Михайлова от "Възраждане".

"Това е корпоративно рейдърство, този законопроект няма нищо общо няма със случая в Германия. Но ДПС има опит, направихте същото с КТБ. За зла участ "Лукойл" е собственост на Руската федерация - най-голямата ядрена държава и от петте велики сили. Ще има огромни последствия за България и от страна на Европейската комисия", посочи Красимир Манов от МЕЧ.

Радослав Рибарски от "Продължаваме промяна" обяви, че се прави опит да бъдат заобиколени американските санкции след новината, че "Гънвор" не може да купи "Лукойл". "Интересува ви само кой ще придобие "Лукойл". А темата е кой ще осигури доставките на горива. Изземвате правомощията на Министерски съвет, като назначавате особен управител в рафинерията, който да намери купувач, вероятно на занижена цена, защото той ще прави пазарната оценка на активите", посочи Рибарски.

Депутати от опозицията се възмутиха, че с новите текстове се променят важни условия за работата на особения управител, чийто статут е създаден още през 2023 г.

"Премахва се условието особеният управител да е назначен в срок от 6 месеца. Безсрочно ли ще управлява той или ще стои, докато изпълни задачите на Пеевски?", попита Искра Михайлова. Тя посочи още, че липсва текстът, според който може да има няколко особени управители - до трима, но вземането на решения от тях трябва да става с единодушие. "Т.е. Пеевски по телефона ще дава указания на един единствен човек", заключи Михайлова.

"Само дето не сте записали кой да е купувачът на "Лукойл Нефтохим" - Пеевски или Жоро Инса", каза Ивайло Мирчев.

През продължилите почти два часа дебати единствен бранител на законопроекта бе Станислав Анастасов от партията на Пеевски. От опозицията неколкократно призоваха останалите вносители, сред които и шефката на енергийната комисия Павела Митова, да отговорят на многобройните питания и най-вече какъв е планът на държавата след датата 21 ноември, когато реално влизат в сила санкциите на активите на Лукойл.

"Деляне, излизай да говориш, иначе ще ядеш шамари в хотел "Берлин" или в кабинета на Пеевски", призова Ивайло Мирчев "острието" на ГЕРБ по енергийните въпроси Делян Добрев.

Добрев все пак взе думата в края на дебатите: "Доскоро мислехме, че само "Възраждане" е сестринска партия на Единна Русия, но сега разбрахме, че и "Демократична България" прави същото. ПП са ясни, те от години пазят дерогацията за руския петрол и така 6.3 млрд. долара отидоха за Кремъл".

Добрев обяви, че идеята на сегашните законови промени е да се дадат повече правомощия на особения управител, за да е сигурно, че парични потоци от рафинерията няма да текат към Русия. Той увери, че властта има план за бъдещето на рафинерията, но реши да сподели своето лично мнение какво трябва да се направи. "Аз бих наел международен парнтьор - компания с опит в сектора и с репутация като Бритиш петролиум, Шел, Ексон Мобайл, Трафигура, Гленкор, която да управлява "Лукойл Нефтохим" срещу заплащане. С това ще изпълним целта на американските санкции".

Добрев призна, че има опасност един ден собственикът "Лукойл" да предяви претенции пред страната ни за пропуснати ползи, ако активите му у нас са пропиляни.

Шефката на енергийната комисия Павела Митова от ИТН пък обяви, че всички тези нови разпоредби, които оспорва опозицията, били съгласувани и одобрени от "американските партньори".

Йордан Цонев от ДПС-НН обяви, че ситуацията е извънредна и при сегашната конфигурация на парламента се изисквало по темата да се действа тихо, така както и при проблеми с банковата система. "Прекрасно знаем, че криза с горивата помита правителството. За това трябва да действаме тихо", каза Цонев.

На първо четене законопроектът бе приет само с гласовете на ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН. Веднага след това управляващата коалиция гласува да се мина към второ четене, въпреки, че депутатите от "Възраждане" обявиха, че имат предложения за промени в тексовете.

Вносителите обаче се препънаха в собственото си бързане. След дадена 15 минутна почивка шефката на енергийната комисия Павела Митова се появи с наръч листа с поправки в почти всички параграфи на приетия на първо четене законопроект. Те набързо бяха раздадени на депутатите в залата, след което гласуването им започна, без председателят на заседанието Костадин Ангелов да обърне внимание на исканията на опозицията за повече време да се запознаят с новите текстове.

"На практика вносителите пренаписаха законопроекта. Дали и тези нови текстове са съгласувани с американските партньори?", иронично попитаха от опозицията.

В крайна сметка законопроектът бе г

Реакции

"Изключително важно е рафинерията "Лукойл" да има надежден собственик, който да има капацитета да я развива", коментира президентът Румен Радев, цитиран от БНР . По думите му, планът с държавен контрол чрез т.нар "особен управител" е авариен вариант. "Притеснен съм, че държавата в момента, тези, които я управляват, могат да ни заведат до сценария с "Булгартабак", заяви държавният глава.

"Особеният управител получава пълен контрол над капитала, включително правото да продава рафинерията, а собствениците нямат право да обжалват. Решенията са извън съдебен контрол, а парите отиват в ББР под разпореждане на Министерския съвет. Това не спира Русия. Това позволява мафиотски контрол над този стратегически актив, без съд и без контрол", написа във Фейсбук Кирил Петков от ПП.

"Със закона, който се разглежда днес в НС, прилагаме и надграждаме немския модел. Когато ОФАК, американското правителство и Европейската комисия пряко участват в процесите, не би трябвало да има притеснения за държавата ни", защити лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проекта на управляващите.

След Борисов се изяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. По думите национализацията на "Лукойл" е трябвало да приключи "преди две години". "Но тогава лицето "Ники-Мики" (Николай Денков от ПП-ДБ - б.а), който за съжаление беше премиер на България, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи", каза Пеевски в типичния си стил.

Според него въвеждането на особен управител в рафинерията щяло да освети какво се е случвало досега в "Лукойл-България" и "Лукойл Нефтохим Бургас". "Да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи там и да се види какво се е случвало", каза Пеевски.