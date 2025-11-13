“ЛУКойл” поиска от САЩ да отложат влизането на санкциите в сила

“ЛУКойл” поиска повече време, за да продаде бизнеса си в чужбина

“ЛУКойл” поиска от Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за прекратяване на дейността ѝ след налагането на американски санкции, съобщава “Ройтерс”, позовавайки се на свои източници. Вашингтон добави компанията и нейните дъщерни дружества към списъка със санкции в края на октомври и ѝ даде месец за прекратяване на дейност, като крайният срок изтича на 21 ноември.

Според агенцията компанията иска повече време, за да изпълни текущите си задължения и да оцени предложенията за продажба на активи. “ЛУКойл” планираше да продаде своите чуждестранни подразделения на Gunvor, но сделката се провали, защото Министерството на финансите на САЩ не одобри сделката, тъй като смята купувача за “кукла на Кремъл”.

Повечето страни, в които “ЛУКойл” има активи, настояват за бърза продажба или се готвят да вкарат представител на държавата, който да поеме управлението, за да избегнат санкциите. В България вчера президентът Румен Радев наложи вето на промени в закона в тази посока, но управляващото мнозинство светкавично събра енергийната комисия в НС и преодоля ветото. Очаква се днес промените да бъдат повторно гласувани в пленарна зала.

Според Financial Times “ЛУКойл” рискува да загуби активи на стойност приблизително 14 милиарда евро.

“ЛУКойл” обяви форс мажор в иракското находище „Западна Курна-2“, след като иракските власти спряха всички плащания към компанията заради санкциите.



Блокада

Милиард барела петрол са заседнали на танкери в световните океани. Те не се разтоварват поради санкции, съобщи Bloomberg.

Според агенцията, от края на лятото обемът на петрола, съхраняван на танкери в световните океани, е нараснал значително до един милиард барела. До 40% от това увеличение се дължи на петрол от Русия, Венецуела и Иран (или петрол с неизвестен произход).

По-голямата част от натрупания на танкери петрол е от Русия, според анализа на агенцията. Морските ѝ доставки са се увеличили през последните седмици, тъй като Русия увеличава производството на петрол по споразумение със страните от ОПЕК, а част от петрола вероятно е била пренасочена към експортни терминали поради опасения от украински атаки срещу рафинерии.

В същото време обаче някои страни отказват да приемат танкери, които го превозват, в своите пристанища поради санкции. През октомври обемът на руския петрол, транспортиран в световен мащаб с танкери, достигна почти 390 милиона барела. Анализаторите също така отдават тези числа на затягането на западните санкции.

"Лукойл България“: Няма да спрем дейност

Междувременно "Лукойл България" разпространи писмо до медиите, в които декларира, че дружеството няма да затваря бензиностанции.

"Разпространяваните твърдения за спиране на работата са неверни, спекулативни и подвеждащи. Всички обекти от търговската мрежа на компанията работят и ще продължат да работят в нормален режим. Няма никакви основания за прекратяване на тяхната дейност. Бензиностанциите са напълно осигурени с гориво", се казва в позицията на компанията.