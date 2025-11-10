Премиерът: Особеният управител на "Лукойл Нефтохим" ще мине проверка за интегритет

БГНЕС "Винаги е имало конкретни имена за особен управител на бургаската рафинерия, още в хипотезата, когато трябваше да преминем от руски нефт към неговата дизерфикация", обяви премиерът Росен Желязков.

Вече се обсъждат имена, сред които да бъде избран особеният управител на рафинерията в Бургас. Това обяви премиерът Росен Желязков пред журналисти на форум, организиран от Сметната палата.

Желязков подчерта, че особен управител може да един или няколко физически лица, а не юридически лица. Тези лица ще преминат на оценка не само дали покриват законовите критерии да бъдат назначени за временни управници на бургаската рафинерия. Те ще преминат и през проверка за интегритет, уточни премиерът. Т.е. дали притежават необходимите морални качества и почтеност да заемат тази длъжност.

"Винаги е имало конкретни имена, още в хипотезата, когато трябваше да преминем от руски нефт към неговата дизерфикация. Има имена, които обсъждаме. В момента, в който влезе закона в сила, тогава ще обявим тези имена", каза още Желязков.

По думите му всички действия предвидени в скоростно приетите в петък от Народното събрание законови промени, с които се дават по-големи правомощия на особения управител, ще бъдат активирани веднага след обнародването им. Не е ясно обаче дали президентът Румен Радев също така скоростно ще издаде указ или ще наложи вето върху тези промени.

Приетите в петък от управляващото мнозинство законови промени дадоха изключително големи, дори безконтролни правомощия на евентуалния особен управител, който държавата може да назначи в поставената под санкции компания. Освен да осъществява оперативното управление, той ще може да се разпорежда с нейни активи, т.е. да ги разпродава, при това без съдебен и административен контрол. Сегашните акционери ще бъдат напълно лишени от право на глас и на участие във взимането на решенията, включително и ако особеният управител реши да продава акциите им.

Премиерът Росен Желязков обясни днес, че тези законови промени са "легалната рамка", в която българската държава ще изпълнява наложените от САЩ санкции върху руската "Лукойл", така че "нито един цент да не отива за войната в Украйна". Той уточни, че правителството е в постоянни разговори с министерствата на финансите и на енергетиката на САЩ още от деняq в който Службата за контрол върху чуждестранните активи OFAC наложи санкциите спрямо "Лукойл" и "Роснефт".

Според него назначеният от държавата управител нямало да е безконтролен, защото щял да действа "в рамките на закона". Именно гласуваните скоростно в петък законови поправки дават безпрецедентно големи права на особения управител.

Премиерът коментира и проверките на МВР, ДАНС и МО в обекти на "Лукойл" в страната, които се провеждат в последните три дни: "Става дума за превантивни действия, целящи да се гарантира сигурността на критичната инфраструктура, каквито са рафинерията и другите обекти на инженерната инфраструктура на "Лукойл".

По думите му мерките се предприемат в резултат на инцидентите, случили се в други рафинерии в няколко европейски държави още преди да бъдат обявени американските санкции спрямо "Лукойл" и "Роснефт".