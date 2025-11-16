Управляващите смятат Спецов за "най-правилния човек" за "Лукойл"

Номинацията на шефа на НАП Румен Спецов за особен търговски управител на дружествата на „Лукойл“ у нас е била обсъдена на Съвета за съвместно управление (общият орган на управляващата коалиция – бел.ред.), съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков пред Нова ТВ .

Спецов е "най-правилният човек" за поста, смята Станков. "Задачата му е да проследява и контролира паричния поток от средства. Затова именно директорът на НАП е най-правилният човек, защото има поглед върху разплащателната система в цялата страна. Не говорим за човек, който да върти крановете по инсталациите в рафинерията или да зарежда по бензиностанциите. Г-н Спецов ще докаже, че може да се справи с поста. С назначаването му гарантирахме доставките на горива, прекъсваме финансовите потоци към санкционираните компании, а и ще можем да получаваме още дерогации, докогато това е нужно", заяви министърът.

Румен Спецов напуска поста на директор на Националната агенция по приходите, след като правителството го избра за особен управител на "Лукойл". Спецов не може да съвместява двете длъжности и вече се търси нов шеф на приходната агенция, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев пред bTV.

По думите му САЩ са партньор на българското правителство, но дерогацията е била плод на сериозни усилия. "Енергийният министър на САЩ лично подпомагаше целия процес, срещнахме се четири пъти. Екипите в Министерския съвет и нашия лидер със своите контакти в Белия дом, както и премиерът, доведоха до логичното решение на нещата, с което получихме дерогация от САЩ и Великобритания. Аз, като министър, имах две основни задачи за последните три седмици - до получаване на отсрочка да гарантираме сигурността на доставките на гориво за всички български граждани. Така няма да има паника на пазара. Втората задача беше да се избегне спекулация с цените. Успяхме да убедим партньорите си, че средства от дъщерните компании на пряко санкционираната "Лукойл", няма да достигат до нея и да бъдат въвличани във военните действия в Украйна", разказа Станков.

Според него е бил обсъждан и втори сценарий - при липса на дерогация до 21 ноември, когато американските санкции влизат в сила. "Лукойл Нефтохим" нямаше да може да купува суров петрол, нито да си плаща сметките. Тогава щяхме да сме в критична ситуация, в която трябваше да сме сигурни, че имаме достатъчно количества горива. Правехме мониторинг на ежедневна база. Имаме готови рафинирани продукти - бензин за шест месеца, за четири - дизел и за два - авиогориво. Държавата съхранява горива за 30 дни, а продавачите им - за 60 дни. Това правят 90-дневните запаси. Освен това в чужбина България съхранява горива за 4-5 дни. Очаква се отсрочката от санкциите да бъде удължена от Великобритания и САЩ", отбеляза министърът.

Според него към днешна дата няма заявен интерес за продажба на рафинерията.

Относно подадения сигнал за начина, по който "Лукойл" България е купувала от компанията майка "Литаско" на завишени цени, а след това ѝ е продавала на занижени, което наричат най-голямото икономическо престъпление на прехода, Станков коментира: "Не съм запознат с този сигнал. Когато бях заместник-министър, не давахме помощ на губещи дружества. Ако не са реализирали печалба, не са били подпомагани. Сигналът ще бъде разгледан в детайли и ако се установят нарушения, ще бъдат наложени санкции", подчерта той.

Кой командва парада

В интервю пред БНР по-рано днес Станков обясни, че "ако започне продажба на активите на "Лукойл" само на територията на България, сме създали скринингов механизъм, който се оглавява от вицепремиера Томислав Дончев, в който имам и аз представител чрез заместник-министър, който съм посочил, за да може да бъде разгледан детайлно този собственик дали е достатъчно стабилен и предвидим, за да можем да гарантираме националната сигурност".

"Чрез ДАНС и чрез този скринингов комитет държавата може да си гарантира 100% скрининг и да е последната инстанция, която да се произнесе дали е съгласна, или - не с такава сделка, като целта е да се гарантира сигурността на доставките в страната", твърди министърът.

Ако компанията-майка "Лукойл" продаде активите си в Европа в периода на получената от нас дерогация, то санкциите на всички компании ще отпаднат и в тази хипотеза на държавата няма да ѝ се наложи да прави нищо. Ако няма купувач, "естествен принцип е да поискаме удължаване на дерогацията с условието, че особеният управител ще гарантира, че не се насочват финансови средства към Русия", обясни той.

Особеният управител Румен Спецов трябва да получи разрешение от правителството за всяка специфична дейност, това е по закон, подчерта министър Станков. "На него не са му дадени такива права, каквито се пропагандират - едва ли не да се събуди с някаква грандиозна идея и да направи нещо, напротив. Министерски съвет е контролният орган, който може да му разрешава или да му забранява определени действия", уверява министърът.