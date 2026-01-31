Медия без
"ЛУКойл" поиска спешна помощ от руския бюджет

Компанията настоява да се промени формулата за субсидиите

31 Яну. 2026

Сривът на цените на руския нефт, който се продава с почти 50% отстъпка спрямо световните котировки, принуди най-голямата частна петролна компания на Русия да се обърне с молба за помощ към руското правителство.

Санкционираната от САЩ "Лукойл" настоява министерството на енергетиката да промени механизма за компенсации така, че да получи помощ от федералния бюджет, пише "Известия", като се позовава на писмото на компанията до правителството.

В момента формулата, въведена, за да се стабилизират цените на бензина в Русия, предвижда държавата да субсидира нефтените компании, ако вътрешните цени на горивото са по-ниски от световните. Ако ситуацията е обратната, компаниите дължат допълнителен данък.

Тъй като отстъпките за продажбата на руски петрол в чужбина надхвърлиха $20 за барел, петролните компании трябва да платят на бюджета 13 млрд. рубли за декември. "Лукойл" предлага отстъпката, която се взима предвид при изчисляването на данъците, да стане $10-15 за барел, за да могат компаниите не само да не плащат, но и да получат помощ с бюджетни пари.

Миналата година бюджетът плати на петролните компании 881 млрд. рубли в рамките на този механизъм, а година по-рано - 1,8 трлн. рубли. Сега заради ниската цена на петрола тип Ural нефтените компании трябва да внесат в бюджета 47 млрд. рубли за декември-януари, изчислява Дмитрий Касаткин от аналитичната компания Kasatkin Consulting.

Това допълнително ще влоши финансовото състояние на компаниите, които вече отчитат рязко падане на печалбата. Така например "Лукойл" за първото шестмесечие на 2025 г. отчита 50% спад на печалбата - от 590 млрд. рубли година по-рано на 287 млрд. рубли. "Роснефт", която заема първо място по добив и експорт на петрол, отчете даже троен спад на печалбата - до 277 млрд. рубли.

Засега становищата по предложението на "Лукойл" на министерствата на енергетиката и на финансите са отрицателни. Една от причините е, че руският бюджет зависи до голяма степен от приходите от продажба на нефт и газ, а към декември 2025 г. спадът на годишна база е 23.8%. "Допълнителните субсидии биха влошили още повече негативния резултат. За запазване на баланса на интересите на държавата и петролните компании е важно да се пречупи тенденцията за необосновани отстъпки за продажбата на руски петрол", коментира директорът на "Независимата аналитична агенция за нефтогазовия сектор" Тамара Сафонова. Според нея държавата може да постави пределна отстъпка за продажбата на руски петрол на международните пазари.

