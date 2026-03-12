Кабинетът ще отпусне директни помощи за граждани заради скъпите горива

БГНЕС Премиерът Андрей Гюров посочи също, че правителството ще подготви и други мерки в резерв, в случай, че цените на петрола продължат да се вдигат вследствие на ескалация на военните действия в Близкия изток.

Директни помощи за граждани по подоходен критерий обмисля служебното правителство заради поскъпването на горивата. Хората, които ще срещнат затруднение да си заредят колите, ще получат определени суми по банковите си сметки.

Това обяви премиерът Андрей Гюров на брифинг в Министерски съвет.

Все още не е ясно кои точно граждани ще имат достъп до помощи, какви суми ще получат, нито откога.

Финансовото министерство и междуведомствената група все още правели разчети. Подробности за схемата за подпомагане ще станат ясни до ден-два, обеща финансовият министър Георги Клисурски.

Все пак той посочи, че около 30 млн. евро месечно може да бъдат отпуснати за този вид помощи.

Предвижда се подкрепа и за бизнеса. Тя се изразява в това, че ще бъде отложено влизането в сила на новите, по-големи тол-такси за камиони и автобуси, обясни министърът на икономиката Ирина Щонова. Новата тарифа с допълнителната компонента за въглеродни емисии няма да влезе в сила от 1 април, а най-вероятно от 1 юли. "С бизнеса разискваме и други механизми за компенсиране на нарасналите разходи", каза Щонова.

Друга мярка е засилен мониторинг на НАП за необосновано поскъпване на горивата на бензиностанциите. НАП ще следят какви са маржовете на търговците, за да не се допуска спекулативно повишение на крайните цени на горивата, а само такова, породено от по-високи доставни цени, съобщи Клисурски.

Премиерът Андрей Гюров посочи също, че правителството ще подготви и други мерки в резерв, в случай, че цените на петрола продължат да се вдигат заради ескалация на военните действия в Близкия изток.

"В момента цените на бензина и дизела у нас не са толкова високи, че да се изисква огромен набор от мерки. В България те са едни от най-ниските в Европа", каза Гюров.

Днес петролът отново поскъпна до 100 долара за барел, а у нас цените на горивата нараснаха с един евроцент. Така бензинът А95 вече се търгува средно на 1.35 евро за литър, а на дизела - средно 1.46 евро за литър.

В парламента

По-късно бюджетната комисия в парламента одобри с 12 гласа "за" и 7 "въздържали се" проект на ДПС-Ново начало с десетина мерки "срещу ценовия шок на високите цени на петрола и природния газ". Те ще бъдат гледани и в пленарна зала, като се очаква Народното събрание да излезе с решение, което да възложи на Министерски съвет тяхното изпълнение.

За подпомагане на най-уязвимите граждани се предлага да се създаде фонд към МС, в който да постъпват допълнителните приходи в бюджета от ДДС, реализирани от повишените цени на петрола и природния газ. ДПС-Ново начало предлага също този фонд да може да се финансира и от държавната Българска банка за развитие.

Предлага се също така Министерски съвет да изработи програма за подкрепа на фирмите от градския транспорт, лечебните заведения, училищата и детските градини, както и земеделските производители. В подкрепа на транспортния сектор се предлага Българската агенция за експортно застраховане да издава гаранции за расрочване на лизинговите вноски до края на 2026 г.

Решението претендира да осигури спешни мерки за подпомагане, въпреки че подобен вид помощи може да се отпускат след нотификация от Европейската комисия.

Бюджетната комисия гласува на първо чете днес и втория удължителен закон за бюджета, който ще влезе в сила след 31 март и ще действа до приемането на редовния бюджет за 2026 г. Проектът бе внесен от служебният кабинет и предвижда по-разширени възможности за разходи от страна на държавата и общините.