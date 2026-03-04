Премиерът Гюров: Няма причина в момента за поскъпване на горивата

БГНЕС Ако видим прибързано покачване на цените на горивата, то няма да е от физически недостиг или реално отражение на световните пазари, а най-вече от непазарно поведение, предупреди премиерът Андрей Гюров.

България получава нефт и горива от дестинации, които не са засегнати от бойните действия. Няма прекъснати доставки, а рафинерията в Бургас има достатъчно количества нефт, доставен преди началото на военните действия в Близкия изток и преди цените на световните пазари да започнат да се повишават. Към момента нови доставки на по-високи цени не са необходими.

Това обяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на заседанието на правителството днес.

Той уточни, че търговците с бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и пазарът на горива е спокоен.

"При война се движат не само котировките, но и страховете на хората. Страховете може да създадат криза, там където не съществува", каза Гюров, като припомни как преди време една младежка организация с колите си по бензиностанции предизвика скок на цените на бензина и дизела.

Гюров предупреди: "Ако видим прибързано покачване на цените на горивата, то няма да е от физически недостиг или реално отражение на световните пазари, а най-вече от непазарно поведение".

Премиерът призова всички институции за подаване на бърза информация и решителни действия срещу непазарно поведение от страна на търговци. "Да бъдем ясни - българските граждани няма да плащат цената на изкуствени внушения, паника и непазарно поведение. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в печалба за малцина за сметка на всички български граждани", каза той.

Накъде

Данните на платформата Fuelo за котировките на петрола и цените на дребно на различните видове горива, показва спокоен пазар за момента. От началото на израелските и американски удари срещу Иран и последвалия ирански отговор средната цена на бензин А95 у нас се е покачила с 1 евроцент до 1.26 евро за литър. При дизела също има покачване с един евроцент и днес средната цена е 1.30 евро за литър. При метана и пропан-бутана няма промяна в последните три седмици.

По-голямо повишение на международните цени на петрола би се усетило в крайните цени на бензиностанциите у нас след около около дни дни, коментираха от Българската петролна и газова асоциация. От бранша обясниха, че 10% ръст на цената на петрола би довела до 8-9% ръст на цената бензина и дизела, което към днешните цени е повишение от 2-3 евроцента.

Днес цените на петрола нараснаха с нови 3%, след като Иран обяви, че "напълно контролира" Ормузкия проток, през който минават около 20% от световните количества нефт.

Към 09.00 часа българско време фючърсите на петрола Брент се повишават с 3,1% към 84,00 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол WTI с 2,9% към 76,70 долара за барел.

Спрямо котировките преди военните действия в Иран поскъпването на фючърсите на петрол е с около 15%.

Прогнози

"Очакванията в краткосрочен план - тоест до тези четири седмици, за които Доналд Тръмп заяви, че ще има активни военни действия от страна на САЩ - са за повишение на цените на горивата. Американският президент очаква в този период да се разреши основната част от конфликта, а след приключване на конфликта горивата ще поевтинеят". Това коментира Цветомир Николов, енергиен експерт от Центъра за изследване на демокрацията, по Нова тв.

Той посочи, че много малка част от петролните доставки до Европа идват от региона на конфликта - едва 1/15 част е делът им. "За България делът е още по-малък, тъй като основният доставчик на суров петрол за нас е Казахстан. Тоест по отношение на физическите доставки няма да имаме проблем. Но това не означава, че цената на горивата у нас няма да се вдигне. Договорите са свързани с индексация спрямо международните бенчмаркове, включително „Брент“. Ценообразуването зависи от тези показатели", поясни Николов.



През Ормузкия проток минава около 20% от световния петрол. "Максимално негативният сценарий е цената да надхвърли 90-95 долара за барел. Към момента това изглежда малко вероятно, тъй като САЩ дават сигнали, че ще компенсират пазарните сътресения", каза още експертът. И добави: "Логично да вярваме на думите на Тръмп, защото САЩ доминират военно в този конфликт. Той заяви, че ще има мерки по отношение на основния проблем за преминаването през протока - застраховките. Много от британските компании, които са лидери в застраховането, отказват да издават полици за политически и военен риск, САЩ обявиха преди няколко часа, е, че ще предприемат действия, с които да осигурят подобни застраховки на разумни цени. Също така ще има американски военен ескорт на корабите."