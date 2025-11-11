След забраната за износ дизелът е поскъпнал с 10 ст.

Илияна Кирилова Някои бензиностанции вчера са търгували дизелово гориво на цени от 2.50 до 2.53 лв., като сред тях са двете най-големи вериги в страната.

Дизелът е поскъпнал с близо 10 ст. на литър, откакто парламентът наложи забрана за износ.

Справка в платформата Fuelo показва, че към 10 ноември средната му цена е 2.48 лв. за литър, докато към 31 октомври е била 2.40 лв. за литър. Някои бензиностанции вчера търгуваха дизелово гориво на цени от 2.50 до 2.53 лв., като сред тях са двете най-големи вериги в страната. Специално бензиностанциите на "Лукойл" в момента продават горивото за 2.48 лв.

Припомняме, че парламентът изненадващо и супер спешно забрани износа на дизел и авиационно гориво на 31 октомври, седмица след налагането на американските санкции върху "Лукойл", под които попада и бургаската рафинерия. Тогава управляващата коалиция обяви тази мярка като превантивно действие срещу спекулативното повишение на цените на горивата и предотвратяване на паника на пазара на горива. Освен това бе обяснено, че вече се наблюдава и засилен износ на горива за съседни страни, особено Сърбия, където цените са доста по-високи.

Над 80% от потреблението на горива у нас е именно на дизел. Поскъпването му с 3-4%, каквото се наблюдава в последните 10 дни, ако се задържи през целия ноември, ще предизвика поне с 1% по-висока инфлация на останалите стоки, посочват икономисти.

Цените на бензините също се вдигат, макар и доста по-умерено. В дните преди обявяването на американските санкции - 23 октомври, А95 се търгуваше средно за 2.37 лв. за литър, но сега е 2.41 лв. Поо-скъпите бензини са поскъпнали с 2-3 ст. до 2.85 лв. за литър.

"След налагането на американските санкции търговците вече калкулират коефициента "риск" в цената на горивата, въпреки че на международните пазари котировките на петрола са стабилни, а на фючърсните сделки дори отбелязват лек спад", коментира пред Нова тв председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски.

Според него по-сериозен стрес на пазара на горива може да се очаква, ако до изчерпването на 90-дневните запаси с нефт и горива, не успее ефективно да заработи особеният управител на държавата в бургаската рафинерия и тя не получи временна дерогация от САЩ на наложените санкции, т.е. да може да се разплаща за доставките на петрол и да получава приходите от продажбите.

"България има резерв от бензин за 35 дни, а дизел - над 50 дни", обяви вчера шефът на Държавния резерв Асен Асенов. Освен Държавният резерв, търговците на горива също имат задължение да поддържат запаси за извънредни ситуации, част от които се намират в чужбина. Колко са тези запаси, явно е държавна тайна, защото никой досега не е посочил конкретни числа. Единствено Асенов уточни, че около 80% от задължителните фирмени запаси се падат на „Лукойл“. Тези дни ДАНС, МВР и МО влязоха в обекти на компанията именно с цел да се провери какви наличности има.