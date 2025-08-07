Бензинът в Русия поскъпна рекордно

Цената на най-популярния в Русия бензин АИ-95 на Петербургската борса установи абсолютен рекорд - мина 80 000 рубли за тон. Това е с 0.8% повече от вчера. Тази марка поскъпва вече пети пореден ден.

Предишният рекорд от 76.9 хиляди рубли бе поставен през септември 2023 г., пише "Комерсант". След това тя падна и се закрепи на около 55 000 рубли за тон.

Бензинът АИ-92 поскъпна с 1,16%, до 66,64 хиляди рубли за тон, дизеловото гориво до 58,13 хиляди рубли за тон.

От началото на годината бензинът на борсата е поскъпнал с 30% и този тренд може да продължи, защото на пазара има опасност от дефицит, пише Reuters.

Стремителният ръст на борсата неминуемо ще се отрази и на цените по бензиностанциите, казват аналитиците от Алфа банк. Те отбелязват, че горивото на дребно поскъпва вече шеста седмица поред. В Москва през юли и първата половина на август бензин АИ-92 и АИ-95 поскъпнаха с почти рубла, а от началото на годината - с 2,72 и 2,9 рубли съответно, показват данните на Московската горивна асоциация. Според Росстат годишното поскъпване на бензина в Русия е над 11%. "А това в бъдеще ще доведе до постъпване на широк кръг стоки и услуги", пише още Алфа банк.

Ръстът идва на фона на действаща забрана за износ на гориво от 30 юли до 31 август, въведена от правителството за стабилизиране на пазара. Експертите обвързват скока с последиците от атаките на украински дронове срещу нефтопреработвателни предприятия, силното търсене на гориво и съкращаването на бюджетните субсидии за нефтопреработващите предприятия.

В нощта срещу 2 август дронове атакуваха два нефтопреработвателни завода - Рязанския в едноименната област и Новокуйбишевския в Самарска област. Новокуйбишевският завод с мощност 8.3 млн. тона годишно напълно спря работа. Заводът в Рязан, който е собственост на "Роснефт" и влиза в топ-5 на страната, преустанови половината от мощностите си. Според източник на "Комерсант", възстановяването на работата му може да отнеме от месец до половин година. Изваждането на такъв голям завод от пазара наистина влияе на цените на бензина, потвърждава пред "Нова газета Европа" един от собствениците на верига бензиностанции в Русия.

There is a severe crisis in the gasoline market in Russia. Prices are at their maximum. At the beginning of the week, the Government imposed a complete ban on exports.



In order to bring the collapse of Ru closer, today Ukr bombed 2 oil refineries - Ryazan and Novokuibyshevsky pic.twitter.com/uaPOnMiT01 — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) 2 август 2025 г.

Старши аналитикът от БКС Кирил Бахтин коментира пред "Комерсант", че част от плановите ремонти на нефтопреработващите предприятия са отложени от пролетта за лятото, заради което в периода на най-голямо търсене не могат да се пренасочат допълнителни обеми гориво.

На ръста на търсенето се отразиха и честите задържания на полетите заради атаката на дроновете на летищата, отбелязва Reuters. От началото на войната над 600 пъти руските летища са спирали работа заради ПВО, като най-често това е ставало през 2025 г. - 455 пъти или 75% от случаите. "Който има възможност вече избира автомобила за пътуванията си, за да не губи време по летищата", коментира собственик на бензиностанция пред агенцията.

Около 400 000 души пострадаха от задържане или отмяна на полети в руските летища през юли. Заради авиоколапсът се очаква да поскъпнат и самолетните билети.

Негативно се отразява и съкращаването на субсидиите за нефтопреработвателните предприятия, смята аналитикът Кирил Родионов. Те паднаха с 28% в сравнение с първата половина на 2025 г.

Проблемът се задълбочава и от санкциите за доставка на оборудване за нефтопреработката. Ограниченията правят сроковете за ремонт на заводите непредсказуеми, което води до увеличаване на времето за принудителен престой и до финансови загуби.

"Тази година има по-плътен график за ремонтите в сравнение с миналата година - примерно веднъж на всеки две години. Някои заводи спират напълно всяка година. Други, които имат по-съвременно оборудване, могат да си позволят да не правят ремонт 2-3 години. Затова и има неравномерност. Ударите с дронове усложняват още повече обстановката", обяснява пред Reuters източник от отрасъла.

Забраната за износ на бензин едва ли ще се отрази кой знае колко на вътрешния пазар, смятат източниците на агенцията. "Решението беше очаквано, защото се взема всяка година. След ускоряването на ръста, следва забрана, която води до стабилизация на пазара за известно време, после забраната пада, цените пак се вдигат и тя отново се налага", обяснява Кирил Родионов.