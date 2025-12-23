Медия без
"Райънеър" и "Уизеър" пускат нови полети от София

Това се случва въпреки планирани съкращения в полетите и на двете компании

Днес, 07:02
През март 2026 г. тръгват самолети на "Уизеър" до Палма де Майорка и Ламеция Терме.
От 31 март 2026 г. нискотарифната авокмпания "Уизеър" стартира нови директни полети от София до Римини. Полетите по новия маршрут ще се изпълняват три пъти седмично - във вторник, четвъртък и събота.

Това лято превозвачът съобщи и за най-мащабното разширение на броя дестинации, изпълнявано от и до България като така маршрутите на "Уизеър" от страната станаха 53. През октомври бяха въведени маршрути до Кишинев, Прага, Торино и Маракеш, а от декември и до Варшава. През март 2026 г. пък тръгват самолетите до още две слънчеви дестинации - Палма де Майорка и Ламеция Терме. До приблизително същото време ще продължат и полетите до Абу Даби.

Въпреки съкращения в маршрути от и към Испания и Германия, проблеми в Нидерландия, и оплаквания от България, другият голям нискотарифен превозвач "Райънеър" съобщи, че разширява избора от полети от София през лятото на 2026 г., като включва три нови маршрута в своето лятно разписание за 2026 г. От летище "Васил Левски" в столицата ще стартират директни полети до Торино (от 31 март 2026 г., вторник, сряда и събота), Маракеш (от 30 март 2026 г., понеделник и петък) и Ламеция Терме (от 1 април 2026 г., сряда и събота), като билетите вече са пуснати в продажба. За сезон 2025/2026 г. "Райънеър" пусна и полет от летището в Пловдив до Милано-Малпенса

От "Уизеър" обаче съобщиха, че до март 2026 г.  ще прекратят базовите си операции във Виена заради увеличаващите се разходи за летищни такси и наземни услуги. Освен това флотът на превозвача, изцяло съставен от самолети Airbus, е засегнат от продължителни проблеми с поддръжката, засягащи турбовентилаторните двигатели Pratt & Whitney, което затруднява полетите на десетки самолети в цяла Европа.

През юли нискотарифният превозвач заяви, че ще затвори губещата си база в Абу Даби, открита преди шест години, тъй като пренасочва фокуса си към Източна Европа, която, заедно с Централна Европа, генерира около две трети от бизнеса ѝ. Авиокомпанията посочи влиянието на екстремните метеорологични условия върху работата на двигателите, съчетано с геополитически рискове и регулаторни пречки, като ключови фактори за решението си да напусне ОАЕ, предаде сайтът Aerotime. През октомври т.г. обаче стана ясно, че авиокомпанията все пак възстановява някои полети от Абу Даби и по-конкретно полетите до Ларнака в Кипър и София. Полетите до София ще продължат до 27 март 2026 г. и са насрочени за понеделник, сряда и петък, като тези в сряда няма да се осъществяват през декември и януари. 

Забрана за кацане и високи летищни такси

Два от слотовете за кацане на ирландската авиокомпания "Рейънеър" на летище Айндховен бяха отнети заради големи закъснения на полетите. В рядък ход нидерландският регулатор отне правата на нискотарифния превозвач за предстоящия летен сезон, заявявайки, че полетите пристигат средно с един час закъснение, като дори допусна, че авиокомпанията прави това нарочно, пише Simple Flying. По-конкретно става въпрос за два слота в понеделник вечер и четвъртък вечер, които "Райънеър" беше разпределила за полети, пристигащи съответно от София и Пиза. Забраната за кацане важи за сезона от март до октомври 2026 г.

Освен това "Райънеър" намалява всички полети до и от Азорските острови, считано от 29 март 2026 г. Авиокомпанията твърди, че "не е имала избор" поради високите летищни такси и нарастващите регулаторни разходи в Португалия, които правят някои маршрути трудни за изпълнение за нейния нискотарифен модел. Превозвачът каза, че тази стъпка ще доведе до намаляване с до 400 000 места годишно за и от Азорските острови, което е значителен удар върху туризма на архипелага. 

"Райънеър" обяви и големи промени в мрежата си от и до Германия за зимния сезон 2025/2026, като съкращава приблизително 800 000 места и отменя 24 маршрута. Тези съкращения не се дължат на ниско търсене или прекомерни загуби, а по-скоро на проблеми с данъците и политиките, въведени от германското правителство.

