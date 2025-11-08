Медия без
Wizz Air пусна своя "бизнес класа" - свободно място до теб

Новата услуга ще стартира пробно през декември

Днес, 20:54
Wizz Air ще гарантира на своите пътници по-голямо лично пространство с услугата си Wizz Class.
ЕПА/БГНЕС
Нискотарифният превозвач Wizz Air реши да навлезе в премиум сегмента с новата си услуга Wizz Class. Инициативата ще предложи на пътниците удобство, което да се доближава бизнес класата на традиционните авиокомпании, но на значително по-достъпна цена. Новата услуга ще стартира през пробно през декември и ще обхване някои полети от Лондон, Рим, Варшава, Букурещ и Будапеща.

Новият премиум билет на Wizz Air е създаден, за да осигури повече лично пространство и удобство по време на полет. Изпълнителният директор на компанията Майкъл Делехант потвърждава, че услугата ще включва няколко ключови предимства, съобщава "Блумбърг", цитиран от Darik Business Review. Сред тях са блокирана средна седалка (за повече пространство за ръцете и краката), приоритетно качване (преди пътниците с регулярни билети) и гарантиран ръчен багаж (осигурено място за ръчния багаж в багажното отделение над седалките). Билетът по програмата Wizz Class обаче не включва допълнителни безплатни услуги на борда, като храна или напитки. Все пак при официалното представяне на услугата ще бъдат обявени и допълнителни предимства.

Според търговския директор на Wizz Air Силвия Москера, новата услуга е директен отговор на нарастващото търсене от страна на клиентите за повече комфорт. "Решението идва след обратна връзка от нашите бизнес клиенти, които ценят нискотарифното пътуване, но биха платили за допълнителен комфорт", коментира тя пред в. "Индипендънт". Тя твърди, че пътниците все по-често търсят повече пространство, комфорт и по-бързо слизане от самолета.

Досега пътниците на Wizz Air, желаещи повече пространство, трябваше да закупят втора седалка. Тарифите Wizz Plus и Privilege Pass предлагат безплатен избор на място, но Wizz Class ще добави към тези предимства гарантирано по-голямо лично пространство.

